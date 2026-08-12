Demi Moore è diventata suocera. La figlia Tallulah Willis si è sposata con un abito ispirato a uno degli outfit più famosi dell’attrice

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Getty Images Tallulah Willis e Demi Moore

La piccola di casa, seppur ormai grande, è diventata una sposa. Tallulah Willis ha detto sì al musicista Justin Acee e, al suo fianco, non poteva di certo mancare la mamma. Demi Moore, orgogliosa e emozionatissima, ha accompagnato la figlia nel percorso verso l’altare, a cominciare dalla scelta dell’abito da sposa. A cerimonia ormai conclusa, l’attrice ha svelato i retroscena della grande festa, mostrando sui social l’emozionante prima prova del bianco vestito.

Demi Moore mamma orgogliosa

“Tutti i teneri momenti che hanno preceduto il suo splendido giorno sono impressi per sempre nel mio cuore”: l’ha scritto Demi Moore su Instagram, pubblicando un carosello che mostra la scelta dell’abito da sposa di Tallulah, la minore delle figlie di Moore e Bruce Willis. La diva non ha nascosto l’emozione: “Sono così grata di aver potuto condividere questo evento prezioso insieme, come famiglia”.

L’intera famiglia era infatti riunita per l’occasione. Così come mostrato dalle incantevoli foto, alla prova dell’abito erano presenti, su di giri tanto quanto la mamma, anche Rumer e Scout, le sorelle maggiori di Tallulah.

L’abito di Tallulah Willis ispirato all’attrice

Demi Moore non manca di ringraziare lo stilista Pierpaolo Piccioli, “per aver disegnato un abito così straordinario e per aver realizzato i sogni della mia dolce ragazza”. L’abito della figlia d’arte porta la firma del designer italiano, nuovo direttore creativo di Balenciaga. L’abito è stato disegnato appositamente per lei, che ha raccolto ispirazioni e spunti assieme a Brad Goreski, stylist di fiducia di mamma Demi.

La scelta di Tallulah nasconde un piccolo omaggio alla mamma. Il suo abito da sposa si ispira a quello che Piccioli disegnò per Demi Moore per l’afterparty degli Oscar 2025. La scollatura, dritta è senza spalline, è la stessa. Il resto, è un capolavoro sartoriale che ha richiesto ben 712 ore di lavoro tra costruzione, modifiche e ricami fatti a mano. L’etereo vestito in raso di seta ha un corpetto strutturato, dalla silhouette aderente e una gonna a colonna con strascico drappeggiato. Tra i preziosi dettagli petali di organza e un grande fiocco sul retro.

La sposa, ha raccontato lo stilista a Vogue, voleva “che l’abito fosse stravagante ed etereo”. Lei ha confermato: “La mia più grande speranza per l’abito era che fosse qualcosa di magico ma inaspettato, un po’ come me”. E a guardarlo, il risultato è stato di certo raggiunto.

Il matrimonio intimo con Justin Acee

Il matrimonio tra Tallulah Willis e Justin Acee, noto con il nome d’arte di Nighties, si è svolto nel massimo riserbo, con una cerimonia intima a Sun Valley, nello Stato dell’Idaho. Una festa riservatissima, così come lo è la coppia, assieme da 3 anni e ben poco presente su social media e cronaca rosa.

L’unico indizio di queste nozze segrete era arrivato, lo scorso 4 agosto, da Rumer Willis, che aveva mostrato Tallulah e Justin sorridenti con in mano la licenza di matrimonio appena ottenuta. “È un amore bellissimo da vedere crescere e ammirare. Vi voglio un bene dell’anima. – aveva commentato la sorella maggiore – Sono innamorata di voi due”.