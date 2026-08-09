Tallulah Willis si è sposata, l’emozione di mamma Demi Moore nel giorno più bello

Nel giorno del sì a Justin Acee in Idaho, Tallulah Willis ha riunito la sua famiglia: accanto a lei, Demi Moore è una presenza discreta ma fondamentale

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Tallulah Willis e Demi Moore

Tallulah Willis ha detto il fatidico sì e, in un giorno così importante, Demi Moore non poteva che essere al suo fianco. La figlia più giovane, nata dal matrimonio dell’attrice con Bruce Willis, ha sposato il musicista Justin Acee sabato 8 agosto a Sun Valley, in Idaho, scegliendo una cerimonia raccolta e circondata dagli affetti più importanti.

Un matrimonio che ha raccontato molto anche del fortissimo legame tra le donne di casa Willis: insieme alla sposa c’erano infatti mamma Demi Moore e le sorelle maggiori Rumer e Scout, le colonne portanti della “piccola” di casa.

Demi Moore al fianco di Tallulah Willis: l’emozione prima del sì

Più che una semplice invitata d’eccezione, Demi Moore ha accompagnato Tallulah verso le nozze fin dalle ultime fasi dei preparativi. Una delle immagini più belle arriva dall’ultima prova dell’abito da sposa al Chateau Marmont, dove madre e figlie si sono ritrovate per scoprire insieme il risultato finale del lungo lavoro realizzato da Balenciaga.

Ad attendere Tallulah Willis c’erano anche Rumer e Scout Willis, pronte a trasformare il fitting in un momento tutt’altro che formale. Tra battute, applausi e reazioni entusiaste, l’atmosfera è stata quella di una famiglia che si prepara a una festa importante senza perdere la propria complicità.

L’attrice ha ricordato anche il coinvolgimento personale di Pierpaolo Piccioli, che ha seguito da vicino il progetto dell’abito. Per Tallulah, però, la presenza della madre ha avuto un significato ancora più evidente grazie a un particolare nascosto proprio nel look scelto per il matrimonio.

L’abito da sposa è originalissimo (e richiama mamma Demi)

La scollatura della creazione Balenciaga indossata dalla sposa è infatti nata guardando proprio a Demi Moore. Tallulah aveva particolarmente amato la linea di un vestito nero della maison sfoggiato dalla madre al party di Vanity Fair dopo gli Oscar 2026 e ha voluto recuperare quella stessa idea per il suo bridal look.

Il risultato è un abito senza spalline dalla linea lunga e pulita, realizzato in raso di seta e completato da uno strascico drappeggiato. A cambiare completamente il colpo d’occhio è il grande fiocco posteriore, immaginato da Piccioli come parte integrante della costruzione. Nessuna collana importante, quindi: a dare carattere alla parte superiore è proprio la forma scultorea della scollatura.

Dietro un’apparenza quasi minimal c’è però un lavoro monumentale. Sono servite 712 ore tra realizzazione e modifiche, oltre alle ore dedicate al velo. I dettagli floreali in organza sono stati decorati e applicati manualmente, trasformando il vestito in una vera creazione couture.

Il sì di Tallulah Willis e Justin Acee, una festa di famiglia

Tallulah e Justin Acee erano fidanzati ufficialmente dal dicembre 2024, quando il musicista – conosciuto anche artisticamente come Nighties – le aveva fatto la proposta durante le festività natalizie.

Per la 32enne il matrimonio arriva così al termine di un percorso vissuto senza troppe esposizioni pubbliche, ma con una certezza: la famiglia resta il suo punto fermo. E non sorprende che il momento più solenne sia stato accompagnato da Demi, Rumer e Scout, unite ancora una volta attorno alla più giovane delle sorelle Willis, con il pensiero rivolto anche a Bruce, sempre presente nella loro vita nonostante le sue condizioni di salute.