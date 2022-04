Vestirsi come la Regina a meno di 200 sterline: l’iconico accessorio per il Giubileo

Elisabetta, 70 anni di regno: amori, figli, scandali, eventi epocali

Sono tantissimi i festeggiamenti e gli omaggi ai 70 anni di regno della Regina Elisabetta II, e uno di questi è davvero particolare: un foulard viola in onore del Giubileo di Platino, realizzato dalla Casa Reale inglese e accessibile a tutti. Il suo prezzo? Meno di 200 sterline, per un pezzo da collezione davvero unico e Made in Italy.

Regina Elisabetta, accessorio iconico in vendita a meno di 200 sterline

Nel Regno Unito procedono i festeggiamenti per i 70 anni di Regno della Regina Elisabetta, partiti a febbraio e che si protrarranno fino al mese di giugno. Per l’occasione il sito della Royal Collection ha deciso di omaggiare Sua Maestà con la riproduzione del suo accessorio preferito: il foulard. Abbiamo sempre visto Elisabetta II utilizzarlo nelle sue passeggiate in campagna, alle battute di caccia, in ogni momento libero dalla vita di corte, al posto dei classici cappellini colorati.

Questo foulard celebrativo, in viola e oro, è stato realizzato appositamente per il Giubileo di Platino, ed è in pura seta italiana. Il costo? Solo, si fa per dire, 195 sterline (circa 230 euro), per un pezzo finissimo da collezione. Potrete quindi vestirvi come sua maestà con un capo davvero iconico del suo guardaroba.

Il suo design è stato ispirato dall’abito viola indossato dalla Regina durante la sua incoronazione, e il ricamo in oro rappresenta rami d’ulivo e spighe di grano, a simboleggiare pace e prosperità.

Elisabetta II ama i foulard fin da ragazzina, passione che nasce dal suo amore per la campagna inglese, e ne ha una collezione molto ampia, che consiste in modelli più classici e sobri e altri stravaganti e colorati. Il suo colore preferito è verdone, ma non disdegna quelli dalle tinte decisamente più accese. Non mancano quelli dalle stampe floreali e persino animalier, ma li indossa solo quando conduce la sua vita da commoner lontana da Londra.

Sono ordinati con cura per colore e fantasia dalla stilista personale della Sovrana, Angela Kelly, e sono sia di brand inglesi che internazionali. Molti sono stati realizzati a mano appositamente per lei.

Regina Elisabetta, perché i foulard indicano il suo umore

Ma perché la Regina Elisabetta ha così tanti foulard sempre differenti? Secondo gli esperti reali ogni foulard indica l’umore della sovrana, da quelli più classici e sobri nei momenti più difficili, a quelli colorati e dalle fantasie più bizzarre nei momenti di serenità.

Secondo i più attenti osservatori, quando Elisabetta II li indossa a Londra (e non solo in campagna), significa che sta accadendo qualcosa. Un vezzo sì, ma anche uno scudo quindi, una sorta di difesa dagli attacchi esterni, in particolare dei media.

Ci sono poi anche delle vere regole per indossarli: quando sua maestà indossa il capello, sceglie foulard dalle tinte tenui, potremmo definirle più anonime. Questo perché l’accessorio non deve oscurare il resto del look. Infine, vanno indossati sul cappello solo in caso di pioggia, per ripararlo dalle intemperie.