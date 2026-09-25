Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

IPA La giacca leopard print di Vittoria Ceretti

L’autunno chiama, l’animalier risponde! La stampa leopard-print si riconferma la tendenza assoluta della stagione per chi ama osare con personalità. A fornirci la perfetta ispirazione per i look da giorno è la supermodella Vittoria Ceretti, immortalata per le strade della città con un outfit che bilancia perfettamente audacia e vibrazioni casual. Il pezzo forte del suo guardaroba street style è una giacca dal taglio corto con una vibrante stampa leopardata, un capo capace di elevare istantaneamente anche gli abbinamenti più semplici e trasformare la silhouette.

La nostra Vittoria nazionale ha scelto di sdrammatizzare il forte impatto visivo della giacca animalier abbinandola a elementi spiccatamente streetwear. Sotto il capospalla, portato sbottonato, spicca una t-shirt bianca arricchita da una stampa grafica rossa e nera. La maglietta è inserita morbidamente all’interno di un paio di pantaloni neri dal fit estremamente rilassato e baggy, arricchiti da rivetti metallici dorati che richiamano lo stile workwear. Il punto vita è definito da una cintura in pelle nera dotata di una fibbia argentata d’ispirazione western.

AMARA REYA Giacca Leopard Print cotone elasticizzato

Per completare l’outfit, Ceretti punta sulla comodità: ai piedi indossa delle sneakers basse dalle tonalità chiare e neutre, ideali per correre tra una sfilata e l’altra nella frenesia cittadina della Fashion Week. Gli accessori seguono una linea minimale ma d’impatto, con un paio di occhiali da sole scuri dalla montatura spessa e allungata, dei piccoli orecchini luminosi a lobo e una pratica borsa a spalla nera che si intravede sotto il braccio.

GORGLITTER Giacca da donna con cerniera e motivo leopardato

Il segreto di questo styling risiede nel gioco di contrasti. La giacca leopard-print, associata a look serali o atmosfere glamour, trova una nuova e fresca identità metropolitana quando viene accostata a volumi ampi e capi sportivi. È la formula vincente per il guardaroba di transizione: basta creare una base comoda e disinvolta per lasciare che il capospalla animalier diventi il protagonista indiscusso, regalando quel tocco grintoso che rende indimenticabile un outfit da tutti i giorni.



JOPHY & CO Giacca Blazer Donna con Tasche

Come abbinarla in autunno

Denim e maglieria essenziale : per un look da giorno chic ma senza sforzarsi di sembrarlo, abbina la giacca a un dolcevita nero o panna a costine sottili e a un paio di jeans dritti o a zampa in un lavaggio blu medio. Completa con stivaletti alla caviglia in pelle o mocassini platform.

: per un look da giorno chic ma senza sforzarsi di sembrarlo, abbina la giacca a un dolcevita nero o panna a costine sottili e a un paio di jeans dritti o a zampa in un lavaggio blu medio. Completa con stivaletti alla caviglia in pelle o mocassini platform. Total black ed ecopelle : il nero è lo sfondo perfetto per far risaltare la stampa animalier senza risultare eccessiva. Indossa il capospalla sopra un pantalone in ecopelle opaca o un abito sottoveste nero, abbinato a stivali alti al ginocchio per un effetto grintoso perfetto per la sera.

: il nero è lo sfondo perfetto per far risaltare la stampa animalier senza risultare eccessiva. Indossa il capospalla sopra un pantalone in ecopelle opaca o un abito sottoveste nero, abbinato a stivali alti al ginocchio per un effetto grintoso perfetto per la sera. Tocchi di rosso o borgogna : i colori caldi dell’autunno si sposano perfettamente con le tonalità del leopardo. Inserisci un dettaglio acceso (come una borsa a mano, un basco o delle slingback) in rosso ciliegia, o opta per il borgogna profondo per un’estetica più sofisticata.

: i colori caldi dell’autunno si sposano perfettamente con le tonalità del leopardo. Inserisci un dettaglio acceso (come una borsa a mano, un basco o delle slingback) in rosso ciliegia, o opta per il borgogna profondo per un’estetica più sofisticata. Contrasti urban e volumi over: ispirandoti proprio allo street style, sovrapponi la giacca a felpe con cappuccio o t-shirt grafiche, abbinandola a pantaloni cargo, parachute pants o jeans estremamente ampi. L’aggiunta di una sneaker chunky o dal sapore retrò smorza immediatamente il lato formale del capospalla.

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