Kate Middleton indossa degli orecchini speciali che hanno un valore inestimabile e contengono un significato segreto molto importante

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton ha voluto trasmettere un importante messaggio attraverso degli orecchini speciali che ha indossato durante la sua prima uscita pubblica dopo l’estate.

Kate Middleton, il sostegno a William

Kate Middleton si è presentata a sorpresa con William a Liverpool dove allo stadio Hill Dickinson hanno incontrato star dello sport per presentare una nuova guida sulla salute mentale, in occasione della Giornata per la prevenzione al suicidio.

Il Principe William ha scritto la prefazione di On Your Side: A Suicide Prevention Toolkit for People in Sport , un manuale che si propone di aiutare le persone a riconoscere i segnali di allarme, in modo da poter intervenire prima che si arrivi a un punto di crisi.

Ha inoltre tenuto un discorso in cui ha affermato: “Il suicidio rimane una delle maggiori sfide che la nostra società si trova ad affrontare. Molte persone ne hanno subito personalmente l’impatto. Conoscerete famiglie le cui vite sono state cambiate per sempre dalla perdita. Oggi le ricordiamo. E ci impegniamo nuovamente a fare tutto il possibile per impedire che altre famiglie provino questo dolore”.

Kate ha voluto partecipare all’incontro, anche se la sua presenza non era stata annunciata, dimostrando il suo sostegno al progetto del marito e il suo personale impegno nella tutela della salute mentale, tema che le sta particolarmente a cuore e per il quale ha contribuito con numerose campagne, specialmente rivolte alla prima infanzia.

Kate Middleton, gli orecchini speciali

La partecipazione della Principessa di Galles ha quindi rafforzato il messaggio di William. Ma Kate non si è limitata ad accompagnare il marito. Sebbene la sua presenza sia stata molto discreta e ha lasciato al Principe il compito di illustrare la nuova guida, ha ribadito in un messaggio non verbale l’importanza della prevenzione. E lo ha fatto attraverso il look.

Kate ha scelto un tailleur pantaloni turchese, firmato Edeline Lee, lo stesso che ha indossato per il suo arrivo a Reggio Emilia lo scorso giugno.

Lo ha abbinato a una collana a catena di Laura Lombardi che aveva indossato due giorni prima per accompagnare George a Eton. Ma soprattutto a veicolare l’importante messaggio sono stati gli orecchini speciali.

I pendenti non fanno parte del suo scrigno di gioielli da 95 milioni di euro, ma hanno un valore ben più prezioso. Infatti, hanno una storia molto speciale.

Nel giugno del 2023, la Principessa di Galles visitò il Maidenhead Rugby Club, dove incontrò l’allenatrice della squadra Under 14, Sarah Renton. Anche lei madre di tre figli, raccontò a Kate il dolore per la perdita di sua figlia Issy Phipps che si è tolta la vita.

In quell’occasione la Renton regalò a Kate un paio di orecchini “Issy Star”, realizzati dalla cugina della ragazza scomparsa, in sua memoria.

Questi orecchini sono ancora acquistabili per 5 dollari e il ricavato viene devoluto a una associazione che promuove la salute mentale dei giovani attraverso lo sport.

Da allora, Kate li ha indossati diverse volte durante eventi riguardanti la salute mentale e li ha riproposti a Liverpool, ribadendo l’importanza della prevenzione al suicidio.