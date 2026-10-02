Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton è sempre impeccabile, ma anche lei ha dei vuoti di memoria. E c’è sempre una cosa che dimentica in giro quando si reca in visita da qualche parte.

Kate Middleton, una di noi

Siamo abituate a vedere Kate Middleton sempre perfetta in qualunque situazione. Ha così conquistato Tom Cruise alla prima mondiale del film Digger dove ha sfilato sul red carpet con un magnifico abito di Jenny Packham. Ma era altrettanto a suo agio al pranzo comunitario con una signora di 94 anni, Stella Drewett.

Eppure persino Kate ha i suoi piccoli difetti. Certo, la Principessa del Galles può contare su una squadra di assistenti che l’aiutano ad apparire sempre al meglio. Ma è inevitabile che sia così, considerando la sua vita frenetica, piena di impegni e costantemente sotto i riflettori.

Però, anche a Kate capita di “perdersi pezzi” durante le sue giornate fitte di appuntamenti. In particolare, c’è una cosa che dimentica sempre in giro ed un oggetto molto personale.

Kate Middleton dimentica la borsetta

Pare che la Principessa abbia un serio problema con le borse. Durante le sue uscite, spesso deve interagire con le persone o è coinvolta in attività. Quindi, devo appoggiare la borsa da qualche parte e immancabilmente se la dimentica.

A confessarlo è proprio lei. Chiacchierando con Stella Drewett e alcune delle sue amiche, ha confessato questa sua debolezza: “Tutti mi corrono dietro [urlando]: ‘Hai dimenticato la borsa!‘”. Non sappiamo come sia finita con la handbag che aveva con sé sul minibus del West Essex, ma è probabile che qualche sua assistente l’abbia tenuta sotto controllo. D’altro canto, spesso i membri del suo staff sono immortalati con la sua borsa, mentre la Principessa è impegnata a tenere discorsi o a incontrare persone.

Getty Images

Kate Middleton e il telefono che sparisce

Ma a quanto pare non è solo la borsa che Kate si dimentica in giro. Infatti, pare che anche il suo contenuto sia a rischio. In particolare, il cellulare è un oggetto che smarrisce spesso.

A confidarlo è sempre stata la Principessa del Galles alla podcaster Giovanna Fletcher. “Mi ha detto che faceva fatica a tenerlo d’occhio. Perdeva sempre il cellulare. Tutti i regali di Natale di quell’anno erano legati al fatto che non perdesse mai il telefono. Tutto ruotava intorno al suo non perderlo”.

L’anno di cui parla la Fletcher è il 2024, quando Kate si stava curando contro il cancro. E probabilmente le sue amnesie erano dovute alla difficoltà di concentrazione. La Principessa ha infatti raccontato che uno degli effetti collaterali delle cure contro il tumore erano proprio la stanchezza e la mancanza di concentrazione.

È anche vero che il cellulare è un oggetto che non ama particolarmente. Sia Kate che William hanno deciso di non darlo ai loro figli. Nemmeno a George che ha 13 anni. E comunque a Eton, dove sta studiando, è proibito.