Kate Middleton, perché tutti parlano della sua collana sautoir a forma di cuore

Kate Middleton ha sfidato le superstizioni e ha stregato tutti con la collana a cuore in diamanti e ametista dal valore inestimabile

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Kate Middleton ha incantato alla prima mondiale del film Digger. Al suo fianco c’erano il Principe William e Tom Cruise che ancora una volta è rimasto affascinato da lei, complice anche la sua collana a cuore, dal valore inestimabile di cui tutti parlano e ora vi spieghiamo perché.

Kate Middleton, tra superstizioni e sfide al protocollo

Dopo quattro anni Kate Middleton è dunque tornata a sfilare sul red carpet per la prima di un film. E come nel 2022 accanto a lei c’era Tom Cruise. Infatti, in quell’anno la star di Hollywood presentava Top Gun: Maverick, mentre quest’anno è il protagonista di Digger.

Tom Cruise dovrebbe quindi essersi abituato alla presenza della Principessa del Galles, ma ogni volta non riesce a stare al suo posto e sfida per galanteria il protocollo.

Così, di nuovo si è permesso di prendere per mano Kate – nemmeno suo marito lo fa in pubblico – per aiutarla a scendere i gradini. Ovviamente, questo gesto è vietatissimo dalle regole di Corte, perché considerato troppo confidenziale. Infatti, nessuno può permettersi di toccare un membro della Famiglia Reale, salvo in circostanze ben definite.

Comunque, William e Kate non ci fanno nemmeno più caso e la Principessa ha sfruttato con piacere l’aiuto di Cruise.

Tra l’altro anche lei ha sfidato i rituali scaramantici del mondo dello spettacolo che vietano assolutamente di vestirsi di viola. Ma lei invece si è presentata alla prima con un abito di Jenny Packham, color ciclamino.

Kate Middleton, la collana a cuore del 1923

D’altro canto, il vestito è stato messo in secondo piano dalla splendida collana che Kate ha scelto di indossare. Si tratta di un vero e proprio cimelio della Famiglia Reale, dal valore inestimabile e che è stata raramente vista in pubblico. Sicuramente ha un grande impatto cinematografico, perché ricorda quella indossata da Kate Winslet nel celebre film Titanic.

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La collana ha 103 anni, è stata realizzata nel 1923. La Regina Alessandra la donò alla figlia, la futura Regina Madre Elisabetta in occasione delle sue nozze con il Duca di York, poi diventato Re Giorgio VI.

Il gioiello è composto da diamanti, perle e ametiste di cui la più grande, centrale, è a forma di cuore. Si tratta di una collana sautoir, un modello nato proprio negli anni Venti e molto in voga per tutto il decennio successivo.

Il termine sautoir deriva dal verbo francese sauter che significa saltare, dunque è un gioiello che salta, che si muove perché scende lungo il collo. Lungo fino a 12o metri, il sautoir prevede un elemento terminale di grande impatto. Nel caso della collana indossata da Kate è il cuore in ametista.

Queste collane erano le più apprezzate nell’epoca del Charleston e dell’Art Déco. Coco Chanel ne fu una grande estimatrice.

A quanto si sa, nessuno conosce il valore esatto della collana portata da Kate, tanto che si ritiene sia inestimabile, anche per la sua storia. Sicuramente, fa parte di quei gioielli da oltre 95 milioni che la Corona mette a disposizione della Principessa del Galles.