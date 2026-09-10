Kate Middleton, i suoi gioielli da 95 milioni di euro. E non sono nemmeno tutti

Kate Middleton ha ereditato 95 milioni in gioielli di cui 10 valgono da soli 71 milioni. Ma nel suo scrigno ce ne sono molti altri

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Kate Middleton

Kate Middleton vanta una collezione di gioielli davvero molto preziosa, del valore di circa 82 milioni di sterline che corrispondono a 95,3 milioni di euro, centesimo in più, centesimo in meno. E si tratta solo di una parte delle sue gioie, solo quelle più note che le derivano dalla Famiglia Reale.

Kate Middleton, una Principessa che evita gli eccessi

Kate Middleton è nota per essere una donna elegante, ma dallo stile raffinato e sobrio. La Principessa di Galles ha imparato negli anni a vestirsi in modo impeccabile e sono molto rari gli errori di look, la maggior parte dei quali dovuti alla troppa prudenza con cui sceglie i suoi capi.

Piuttosto di sbagliare o risultare fuori luogo, Kate preferisce riproporre modelli e abbinamenti già visti. Nel suo guardaroba ci sono ad esempio abiti identici dai colori diversi. Oppure si affida quasi sempre a determinati brand di cui conosce perfettamente lo stile, come Alexander McQueen, Jenny Packham, Catherine Walker o Emilia Wickstead che ha recentemente indossato per accompagnare George all’Eton College.

Essenzialità è forse la caratteristica principale dei suoi look. Kate preferisce le linee semplici e gli abbinamenti monocromatici. Il suo è uno stile classico, anche quando si veste casual. Insomma, evita tutti quegli eccessi che potrebbero essere in contrasto col dress code di Corte. Se si vuole parlare di esagerazione, questa riguarda solo la sua propensione al bon ton che a volte scivola verso un gusto retrò, effetto invecchiante.

Kate Middleton, la scelta sapiente degli accessori

A dare carattere alle sue mise, molto spesso sono gli accessori: scarpe, cinture, borse, cappelli. E naturalmente i gioielli. Kate ne possiede una grande quantità, di tutti i tipi e per tutte le occasioni.

L’abbiamo vista indossare orecchini che valgono poche sterline, braccialetti di stoffa o di perline realizzati da sua figlia Charlotte, ma anche importanti collane e diademi con pietre e diamanti che valgono una fortuna. Per non parlare dei suoi anelli, tra cui il più famoso, quello di fidanzamento, che era appartenuto a Lady Diana.

Kate Middleton, i gioielli che valgono 95 milioni di euro

Poco dopo la morte della Regina Elisabetta, nel settembre 2022, si stimò che la Principessa di Galles aveva ereditato 82 milioni di sterline (95,3 milioni di euro) in gioielli, tra quelli appartenuti alla defunta Sovrana e quelli della compianta suocera, Diana.

Kate ha sfoggiato molti di questi gioielli in occasioni speciali, come banchetti di Stato, serate di gala, matrimoni reali, incontri con altre teste coronate. Oltre all’anello di fidanzamento, pensiamo alla Lover’s knot tiara, la parure di zaffiri sauditi e il suo bracciale di perle a tre fili o gli orecchini Collingwood.

Dieci gioielli, appartenuti a Elisabetta II, che Kate può indossare quando vuole valgono da soli 61 milioni di sterline (circa 71 milioni di euro). Tra questi ci sono il girocollo di diamanti della Regina Mary, la tiara Halo di Cartier, la collana del Nizam di Hyderabad, la spilla a forma di foglia d’acero, la spilla a forma di felce della Nuova Zelanda e la spilla dell’Ordine della Famiglia Reale. E ancora il girocollo e gli orecchini di perle del Bahrain, gli orecchini di zaffiri di Dubai e la collana a fascia floreale con rubini e diamanti.

A questi gioielli da 95 milioni di euro vanno poi aggiunti quelli che le sono stati regali da William e tutti quei preziosi che non le derivano dalla Famiglia Reale.