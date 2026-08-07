Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Simone Nolasco

Dai momenti peggiori si esce più forti, con nuove consapevolezze. Lo ha raccontato sui social Simone Nolasco. Il ballerino tra i professionisti della scuola di Amici è stato coinvolto in un grave incidente, che lo ha costretto a un ricovero ospedaliero. Oggi il peggio è passato e Simone condivide la paura provata e la voglia di rimettersi in piedi e ricominciare a godersi le cose belle di cui la vita gli ha fatto dono, con nuovi occhi e una ritrovata serenità.

Simone Nolasco in ospedale dopo l’incidente

L’ultimo post Instagram di Simone Nolasco è ben diverso da ciò che i suoi follower sono abituati a vedere. Tra lo spezzone di uno spettacolo di danza e uno shooting di alta moda, compare l’immagine del ballerino e modello in un letto d’ospedale, con la flebo al braccio e il viso contratto in un gesto di rivalsa. “Sapete quando si dice ‘mi è passata la vita davanti?`- scrive – Ecco, ieri è esattamente ciò che mi è accaduto”. Nolasco è stato coinvolto in un grave incidente, di cui ha scelto di non rivelare alcun dettaglio. Non si è tirato indietro, però, dal raccontare le intense emozioni vissute.

“Per una manciata di secondi ho creduto di non poter rivedere più la mia famiglia, i miei amici, i colori, il mio cagnolino, il sole… Per una manciata di secondi ho creduto che quelli fossero gli ultimi”. Una tragedia sfiorata e arrivata all’improvviso: “La vita è fatta anche di questo, di momenti in cui il panico prende il sopravvento, la paura ti schiaccia e ti può capitare l’impossibile”.

Per fortuna, Simone ha avuto la meglio. Pur costretto a un lungo ricovero in ospedale, è lucido e in vita. E, per questo, ringrazia tutte le persone che lo hanno aiutato nel momento più duro, coloro che “mi hanno letteralmente salvato la vita”. Ancor di più, il pensiero va alla sua famiglia, sempre al suo fianco, per sostenerlo nella via della guarigione.

Come sta oggi il ballerino

Nonostante la paura e i dolori ancora intensi, Simone Nolasco oggi sorride, a più non posso. “Non so chi mi ha protetto ieri in quella macchina, ma so che sono così grato alla vita per avermi dato l’opportunità di poter essere ancora qui a raccontarlo. – confida – Purtroppo è una grande verità , quella per la quale quando stai per perdere tutto dai veramente valore alle cose, e nonostante io sia sempre stato innamorato della Vita, posso dire che da oggi voglio vivere ogni centesimo di secondo ricordandomi sempre di quanto sono fortunato semplicemente ad esserci”.

Il suo messaggio è un appello alla felicità: “Lasciamo da parte quello che è superfluo, lasciamo da parte gli stress inutili, le incomprensioni, usciamo fuori e facciamoci bagnare dalla pioggia, accechiamoci col sole, siamo vivi!”. Parole che possono apparire quasi scontate ma che troppo spesso dimentichiamo. La speranza del ballerino è che non ci sia bisogno di rischiare di perdere tutto prima di iniziare ad apprezzarlo davvero.

Dal palco di Justin Bieber allo studio di Amici

Simone Nolasco è una delle stelle della danza italiana. Nato a Roma nel 1993, si è formato presso la prestigiosa Royal Academy School of London, per poi diplomarsi presso l’accademia di Steve Lachance. Nonostante la formazione classica, ha intrapreso una brillante carriera nel mondo del pop, partecipando a numerosi spettacoli teatrali e televisivi, da I migliori anni su Rai1 a Italia’s Got Talent di Canale5.

Nel 2015 è stato tra i ballerini in tour con Justin Bieber e, in seguito, è stato protagonista del video del brano No Hero di Elisa, con cui è partito in tour. Lavora anche come modello, in campagne pubblicitarie di brand prestigiosi. Oggi Simone fa parte della squadra di professionisti di Amici di Maria De Filippi.