Ballando con le Stelle, Simone Di Pasquale ha sposato Maria Di Stolfo: Rossella Erra tra gli invitati

Lo storico maestro di "Ballando con le Stelle" ha sposato Maria Di Stolfo alla presenza di parenti e amici: il video di Rossella Erra, presente alle nozze

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IPA Simone Di Pasquale e Maria Di Stolfo

Un solo countdown, quello che in queste settimane ha scandito le giornate di Simone Di Pasquale, e non ha nulla a che fare con le coreografie di Ballando con le Stelle. Il 9 luglio, lo storico ballerino e oggi commentatore del programma di Milly Carlucci ha coronato una storia d’amore lunga e non priva di ostacoli, sposando la compagna Maria Di Stolfo nella meravigliosa cornice della campagna romana.

Simone Di Pasquale si è sposato, nozze a Ballando con le Stelle

La data iniziale doveva essere quella del 27 luglio, che coincide con il compleanno di Maria, ma la coppia ha anticipato – e di molto – la tabella di marcia ed è già convolata a nozze. Lo stesso Simone Di Pasquale, annunciando il matrimonio in televisione qualche mese fa, aveva raccontato con emozione questa scelta, sottolineando quanto per lui fosse importante celebrare l’amore proprio nel giorno speciale della futura moglie. Poi, il cambio di rotta.

La storia tra i due è un classico esempio di sentimento che torna a bussare quando meno te lo aspetti. Simone e Maria si erano conosciuti molti anni fa, poi le loro strade si erano separate per oltre un decennio, prima di incrociarsi di nuovo nel 2021. Da quel momento non si sono più lasciati, costruendo passo dopo passo una famiglia allargata: Maria è già mamma di Tiziano, nato da una precedente relazione, mentre nel 2024 la coppia ha accolto il piccolo Gabriele, arrivato dopo il dolore di una gravidanza precedente non andata a buon fine. Un lieto evento che, come raccontato più volte dal ballerino, ha cambiato profondamente la sua prospettiva sulla famiglia e sulla vita privata, fino ad allora tenuta gelosamente lontana dai riflettori.

Per Di Pasquale, che pure ha ammesso di non aver mai sentito il matrimonio come una necessità assoluta, cedere al desiderio di Maria è stato naturale: un modo per suggellare ufficialmente un legame che, nei fatti, esisteva già da tempo. La cerimonia, come avevano raccontato entrambi in una recente ospitata televisiva, è stata volutamente sobria: pochi invitati, tra cui Rossella Erra e Sara Di Vaira, l’atmosfera semplice e bucolica della campagna vicino Roma, lontana dal clamore mediatico che potrebbe accompagnare le nozze di un volto noto della televisione italiana.

La polemica sull’IBAN negli inviti

Non sono mancati, nelle ultime settimane, anche i piccoli retroscena curiosi che spesso accompagnano l’organizzazione di un matrimonio: la coppia ha fatto discutere per aver inserito le coordinate bancarie tra le informazioni degli inviti, una scelta sempre più diffusa ma ancora divisiva, che Di Pasquale ha difeso con sincerità, pur ammettendo di comprendere le perplessità di chi la considera poco elegante.

Sul fronte degli invitati, il gossip è naturalmente scatenato, complice il fatto che Di Pasquale conta ormai da anni un legame solido con i colleghi storici di Ballando con le Stelle. Confermata la presenza di Rossella Erra, con cui il ballerino condivide da tempo il ruolo di “tribuno” a bordo pista e con cui in passato è anche salito in pista come ballerino per una notte. E che non ha mancato di distribuire il suo “tesoretto”.

Il giorno del Sì è dunque finalmente arrivato. E se è vero che Simone Di Pasquale ha impiegato del tempo per convincersi a fare questo passo, oggi si racconta pronto, felice e desideroso di vivere ogni istante di questo nuovo capitolo, insieme alla donna che, a suo dire, gli ha cambiato la vita.