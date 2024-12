Fonte: Ansa Rossella Erra

Conosciamo bene Rossella Erra, la simpatica presidente – sempre senza peli sulla lingua – della giuria popolare di Ballando con le stelle, il dancing show condotto da Milly Carlucci. L’opinionista tv, sebbene non si sia mai esposta troppo sulla sua vita privata, è sposata da tanti anni con Attilio Russo: ecco tutto quello da sapere su di lui.

Chi è Attilio Russo, il marito di Rossella Erra

L’opinionista tv, ormai volto noto di Ballando con le stelle, è legata da tempo ad Attilio Russo. L’uomo è un ufficiale delle forze armate e si è sempre tenuto lontano dai riflettori. I due si sono conosciuti nel 2000, durante una vacanza in Sardegna e da lì è iniziato un amore longevo che dura da più di vent’anni: sono convolati a nozze nel giugno del 2003 nella splendida cornice di Napoli.

Felici e innamorati, avrebbero voluto subito allargare la famiglia ma per loro non è stato facile: i tanto desiderati figli non arrivavano e la giudice di Ballando con le stelle si è sottoposta a vari accertamenti per capire la causa della mancata gravidanza, tanto da valutare l’ipotesi di ricorrere alla procreazione medicalmente assistita.

Dopo cinque anni però la vita ha saputo sorprenderli: quando entrambi si erano rassegnati all’idea di non avere figli è arrivata Beatrice Maria Francesca, “che sono riuscita ad avere grazie a un miracolo”, aveva confessato Rossella Erra a DiPiù Tv.

Il rapporto con la tv

La coppia ha vissuto la relazione lontano dall’attenzione mediatica, ma in qualche rara occasione l’opinionista tv e il marito hanno avuto modo di parlare della loro splendida storia d’amore. Ospite di Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona l’uomo, da sempre restio ad apparire sugli schermi, ha voluto fare una sorpresa alla moglie dedicandole una lettera fatta recapitare in trasmissione.

“Da 22 anni siamo una squadra, sempre fianco a fianco e sempre presenti l’uno per l’altra. Forse per qualcuno sei eccessiva, chiassosa e troppo colorata, per me invece sei pura energia e non riesco ad immaginare le giornate senza la tua solarità”. L’ufficiale delle forze armate, che una volta non amava vedere la moglie in televisione, ha ammesso che proprio questo lavoro è riuscito a curare le sue ferite.

Roselle Erra infatti era caduta in depressione a causa di alcuni eventi familiari che hanno segnato la sua vita: prima le condizioni precarie di salute della madre, che l’hanno costretta a lasciare il lavoro per occuparsi di lei, e poi la sua scomparsa, che ha lasciato un vuoto immenso nel suo cuore.

“È vero, devo dividerti con la televisione, accesa 24 ore su 24, però non ti ho mai detto che alla televisione devo dire grazie perché ti ha tirato fuori da un momento buio, in cui avevi perso fiducia in te stessa e nella vita”, aveva scritto nella missiva Attilio Russo. “Grazie perché ti ha fatto rinascere e tornare ad essere la Rossella che quell’estate in Sardegna mi ha fatto perdere la testa, grazie perché ti ha fatto vivere momenti che non dimenticheremo mai, grazie perché ha riacceso sul tuo volto quel sorriso che mi fa innamorare di te ogni giorno. Sono e sarò sempre il tuo primo fan e ti amo oggi, più del primo giorno”.