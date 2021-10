Chi è Sara Di Vaira, maestra di Ballando con le stelle 2021

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Volto storico di Ballando con le stelle, Sara Di Vaira è una delle maestre di punta del programma di Milly Carlucci. La sua presenza è stata rinnovata per l’edizione 2021, dopo la bella avventura con Costantino Della Gherardesca del 2020 e per il quale si è battuta strenuamente. La ballerina toscana è anche una mamma orgogliosa, oltre ad avere una lunga carriera che precede l’esperienza in televisione. Scopriamo qualcosa di più su di lei.

Chi è Sara Di Vaira

Sara Di Vaira è nata il 19 settembre 1979 a Cecina, in provincia di Livorno. È quindi del segno zodiacale della Vergine. La sua passione per la danza è arrivata nei suoi primi anni di vita, facendole calcare le tavole delle sale di ballo all’età di soli 5 anni. I suoi riferimenti sono quelli di Heather Parisi e Lorella Cuccarini. Ha studiato a fondo per perfezionarsi e ha raggiunto tutti i suoi obiettivi più importanti. È diventata una ballerina di fama internazionale, prima di approdare nel cast di Ballando con le stelle.

Fidanzato

Della vita privata di Sara Di Vaira si sa molto poco, se non che è stata sposata una volta con Mirko Gozzoli. Negli anni successivi, è stata legata a Marco Del Vecchio, che ha conosciuto proprio a Ballando con le stelle. Ha poi ritrovato l’amore con un ex compagno di classe, Enrico, di professione imprenditore. La loro relazione si è conclusa nel 2018. Della sua situazione sentimentale non si conoscono aggiornamenti. Si ritiene che sia single.

Figli

Sara Di Vaira è diventata mamma di Brenda a gennaio 2011. La sua prima figlia è nata dal suo amore per il marito Mirko Gozzoli, anche lui ballerino. Ha un bel caratterino, brioso come quello della madre e spesso compare sui suoi profili social nei quali la ballerina è sempre stata molto attiva.

Età

È nata il 19 settembre 1979, quindi ha 42 anni.

Altezza

È alta 1,70 m.

Peso

Sara Di Vaira pesa 60 kg.

Cos’ha fatto prima di Ballando con le stelle

Il talento di Sara Di Vaira è sbocciato prorompente fin dalla giovane età. Agli inizi della sua carriera, ha partecipato agli Spanish Open, conquistando il primo posto. Successivamente, ha preso parte agli Slovenia Open nei quali ha confermato le sue potenzialità e la sua passione per la danza. Nel 2006, ha partecipato al Campionato Europeo 10 balli ma non è riuscita a bissare il successo degli Spanish Open. È sul podio, invece, nel Campionato del Mondo di Ballo. Per tre volte, poi, è stata la miglior ballerina a livello regionale. La sua esperienza le ha consentito di diventare giudice nazionale e internazionale di ballo.

È stata inviata speciale di Beppe Convertini e Anna Falchi in C’è Tempo Per… Nel 2021, ha partecipato a Il Cantante Mascherato con Simone Di Pasquale, con il quale ha formato il team di investigatori per scoprire le diverse maschere.

Quante edizioni di Ballando con le stelle ha fatto

È arrivata a Ballando con le stelle nel 2009 e ha partecipato a 9 edizioni del programma. La sua presenza è stata praticamente costante e con una sola pausa, nel 2011, per dare alla luce la figlia Brenda. Da quel momento, non si è più fermata e ha raggiunto la vittoria nel 2019 con il sottotenente della marina norvegese Lasse Matberg.

Quinta edizione – in coppia con Maurizio Aiello: eliminata in semifinale (2009)

Sesta edizione – in coppia con Ronn Moss: seconda classificata (2010)

Ottava edizione – in coppia con Marco Delvecchio: seconda classificata (2012)

Nona edizione – in coppia con Luigi Mastrangelo: eliminata in semifinale (2013)

Decima edizione – in coppia con Andrew Howe: seconda classificata (2014)

Dodicesima edizione – in coopia con Martin Castrogiovanni: eliminata in semifinale (2017)

Tredicesima edizione – in coppia con Massimiliano Morra: eliminata in semifinale (2018)

Quattordicesima edizione – in coppia con Lasse Matberg: vincitrice (2019)

Quindicesima edizione – in coppia con Costantino Della Gherardesca: quarta classificata (2020)

Sara Di Vaira su Instagram

La ballerina di Ballando con le stelle è molto attiva sui social. Su Instagram, si trova con il nome di saradivaira_real e conta oltre 46000 followers. Su Facebook, ha un profilo privato a suo nome.