Ballando, Milly Carlucci contro Todaro: “Non parlo di chi ha fatto scelte diverse”

Ballando con le Stelle 2021, il cast completo

Manca sempre meno all’inizio della nuova edizione di Ballando con le Stelle, che è pronta a regalare grandi emozioni al pubblico. Milly Carlucci ha composto un cast d’eccezione, scegliendo dei concorrenti pronti a mettersi in gioco e in grado di attirare l’attenzione dei telespettatori.

Il 16 ottobre la conduttrice tornerà in onda con la sua squadra, la giuria composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni, e il corpo di ballerini che, come ogni anno, accompagnerà i concorrenti nel loro percorso fatte di sfide e gare avvincenti.

Milly Carlucci, la rivoluzione nel cast di Ballando con le Stelle

Ancor prima dell’inizio del suo programma Milly Carlucci ha dovuto fare conti con importanti abbandoni, quelli delle ballerine Veera Kinnunen e Ornella Boccafoschi, entrambe incinte, e soprattutto quello di Raimondo Todaro, che ha infiammato le pagine di gossip durante tutta l’estate appena trascorsa.

Il ballerino siciliano, com’è noto, è entrato a far parte della scuola di Amici, sebbene fino all’ultimo momento abbia lasciato avvolta nel mistero la sua partecipazione come docente nel talent show di Maria De Filippi.

Le parole di Milly Carlucci su Raimondo Todaro e Arisa

L’addio di Todaro a Ballando con le Stelle non è stato certo gradito dalla conduttrice, che intervistata dal settimanale Chi, ha preferito glissare sull’argomento:

Se posso accendere un riflettore su Ballando non lo faccio parlando di chi non c’è perché ha fatto scelte diverse, ma di chi fa parte del cast.

La Carlucci ha poi sottolineato come la scelta di Arisa come concorrente nel suo show sia stata casuale e che non sia stata legata alla decisione di Todaro di approdare nel programma della De Filippi:

Con Arisa ci vogliamo bene e ci siamo conosciute in altri tempi. Per anni le ho proposto Ballando, ma non era il momento, non c’era la congiuntura favorevole. Poi Arisa ha fatto scelte che non sono dipese da me né da cose che sono successe, ha fatto scelte di vita. Finché non ha detto: “Me la sento di fare Ballando”. E ha trovato un mondo che l’ha accolta a braccia aperte.

Se i rapporti tra la Carlucci e il ballerino oggi non sono esattamente idilliaci, lo stesso non si può dire per Arisa e Maria De Filippi: la cantante le ha infatti dedicato una bellissima lettera per ringraziarla dell’esperienza nella scuola di talenti.

“Amici è un’esperienza incredibile – ha scritto su Instagram -. È stata e rimarrà sempre una delle opportunità più grandi che ho avuto finora nella vita per avere un contatto con la gente vera e per imparare ogni giorno qualcosa da chiunque incrociassi in quel luogo magico”.