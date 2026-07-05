Andreas Muller in ospedale: “Mi sono spaventato”. Come sta ora

Andreas Muller ha vissuto momenti di paura per una reazione allergica improvvisa: cosa gli è successo e le sue condizioni attuali

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IPA Andreas Muller in ospedale per allergia: come sta

Un pranzo come tanti che si è trasformato in pochi minuti in un momento di vero spavento. È quello che è successo ad Andreas Muller, che nelle scorse ore ha aperto il cuore ai suoi follower raccontando di essere finito in ospedale a causa di una violenta reazione allergica.

Il ballerino e volto amatissimo di Amici ha scelto i social per condividere l’accaduto con il suo pubblico, senza nascondere la paura provata in quei momenti. Ecco cosa è successo davvero e come sta adesso.

Andreas Muller ricoverato in ospedale

A raccontare la sua disavventura è stato proprio Andreas Muller che, registrandosi da un letto d’ospedale, ha spiegato come tutto sia iniziato durante un pasto, in maniera del tutto inaspettata. A un certo punto il suo corpo ha iniziato a dare segnali inequivocabili: “Mentre stavo pranzando ho avuto una forte reazione allergica: ho iniziato a sentire le palpitazioni ovunque, il mio corpo diventare rosso nel giro di pochi minuti e pieno di macchie”.

Chiunque si sia trovato a vivere qualcosa del genere sa quanto possa essere disorientante non capire cosa stia succedendo al proprio corpo. Di fronte a una situazione così repentina e mai vissuta prima, Andreas ha ammesso di aver provato paura e di aver subito chiamato aiuto: “Devo essere sincero, mi sono spaventato perché non mi era mai successa una cosa del genere, per cui preso dall’ansia ho deciso di andare subito al pronto soccorso e farmi vedere senza fare il supereroe”.

Una volta arrivato in ospedale, però, Muller ha trovato ad accoglierlo un personale attento, gentile che ha saputo tranquillizzarlo proprio nel momento più delicato, quello dell’incertezza. Cortisone e antistaminico sono bastati a bloccare la reazione e a riportare tutto sotto controllo: un intervento tempestivo che, almeno per il momento, ha risolto la situazione.

Andreas Muller, come sta ora

Passato il momento più critico, per il ballerino è arrivato inevitabilmente il tempo delle domande. Andreas si è interrogato a lungo sulle possibili cause di quanto accaduto, ripercorrendo mentalmente ogni alimento portato a tavola, senza però riuscire ad arrivare a una certezza: “Non so da cosa sia dipeso di preciso, credo possa essere stato il tonno o il pistacchio o il cavolo viola. In ogni caso farò il test delle allergie”, ha spiegato, mostrando la volontà di vederci chiaro una volta per tutte con gli esami specifici.

Proprio da questa esperienza è nato un piccolo ma sentito appello ai suoi follower: non sottovalutare mai episodi simili e sottoporsi ai test allergologici come forma di prevenzione. Un consiglio che Andreas sente di dover condividere dopo aver toccato con mano quanto possa essere spaventosa una reazione del genere se non gestita in tempo.

E la sua non è, purtroppo, una storia isolata. Lo stesso ballerino ha infatti ricondiviso il post di Aldo Montano, anche lui ricoverato di recente proprio per un episodio di allergia. Due vicende diverse che riportano l’attenzione su un tema spesso sottovalutato: le reazioni allergiche possono manifestarsi all’improvviso anche in chi non ha mai avuto problemi in passato, ed è per questo che non bisogna mai ignorare i segnali che il corpo manda.