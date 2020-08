Come liberarsi, definitivamente, di uno stronzo: la guida

editato in: da

La verità è che ci siamo cascate tutte almeno una volta nella vita. Ci siamo lasciate abbindolare da quel fare così dannatamente affascinante, da quei sorrisi languidi e da quel carattere così complicato, convinte che noi, e solo noi, saremmo state in grado di cambiare.

Ci siamo riuscite? No. Abbiamo sofferto? Sì. Inutile negarlo, tutte abbiamo perso tempo prezioso dietro a uno stronzo, un maschio alfa egoista che ci ha fatto sentire inopportune, indesiderate, insicure e non amate. Le più fortunate di noi, sono riuscite a fuggire lontano dopo aver fiutato l’odore di fregatura, altre invece, purtroppo, sono rimaste incatenate in una relazione infelice con la speranza che un giorno tutto cambierà.

Non facciamoci illusioni però, gentiluomini si nasce non si diventa e se avete a che fare con uno stronzo, è davvero il caso di liberarvene il più presto possibile. Come? Ve lo spieghiamo qui.

Prima regola: non giustificatelo mai e non nascondetevi dietro alla scusa dell’amore perché queste persone, non sanno neanche dove è di casa questo sentimento. Quindi, prendetevi un po’ di tempo per voi stesse e iniziatevi a chiedere cosa vi piace davvero di lui, quali progetti pensate di costruire insieme e se questi sono davvero realizzabili. Con lucidità vi renderete conto di quanto una relazione così non vi porta da nessuna parte.

Smettetela di idealizzarlo o di sperare che un giorno cambierà, non credete alle false promesse e non illudetevi di essere coloro che spezzeranno l’incantesimo per trasformare un orco in principe: un cretino sarà sempre tale.

Non datevi la colpa dei suoi sbagli, se è vero che in una relazione quando le cose vanno male la colpa può essere di entrambi, vi assicuriamo che non è questo il caso. Se ha fatto lo stronzo è perché lo è, senza attenuanti né giustificazioni.

E ancora, non fate finta di niente. Se chiudete gli occhi una volta, due e tre, loro si sentiranno sempre autorizzati a commettere gli stessi errori, ancora e ancora. Perdonargli ogni cosa, o peggio, insabbiare marachelle, bugie e tradimenti, non vi farà bene, al contrario, vi consumerà poco a poco.

E non mettete mai e poi mai la vostra vita in standby per queste persone: guai a restare ore, giorni e settimane in attesa di una risposta, di un suo gesto, o di parole e azioni che non arriveranno mai. Non sono questi i presupposti di una relazione equilibrata e duratura, non è questo l’amore. Quindi, perché perdere tempo?

Fate un favore a voi stesse e alla vita che vi appartiene: allontanate gli stronzi per sempre dalla vostra vita. Chiunque si arroga il diritto di ferirvi, di farvi versare lacrime, di trascorrere le domeniche, le feste e i compleanni da sole, chi butta nel water il vostro amore, semplicemente non vi merita.

Guardatevi intorno, il mondo è pieno di persone all’altezza dei vostri sentimenti e se proprio non trovate l’uomo giusto, smettetela di cercare: meglio sole che male accompagnate.