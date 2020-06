“Buon viaggio nella luce dolce Luna”: l’addio toccante di Elisa

editato in: da

Luna di Benedetto era una meravigliosa 15enne con la danza nel sangue e una luce speciale negli occhi.

È morta a 15 anni, investita mentre era in scooter con un amico domenica 14 giugno 2020. Lasciando nella disperazione la mamma, il papà, una sorella gemella, due fratellini e tutti quelli che avevano avuto la fortuna di conoscerla e volerle bene. Le sue amiche hanno danzato per lei al funerale, l’intera comunità la ricorda come una ragazza speciale, solare, luminosa.

La ricorda anche Elisa, con un bel post sul suo account Instagram. Perché Luna aveva preso parte al videoclip della sua canzone “Bruciare per te”. E davvero, come scrive Elisa non ci sono parole per colmare un dolore così grande.