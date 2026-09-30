Elisa aveva già svelato il divorzio da Andrea Rigonat: il video è virale

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Elisa

Elisa Toffoli e il marito Andrea Rigonat si sono separai dopo ben 18 anni d’amore. La notizia dell’addio ha sconvolto i fan della cantante e sui social sono nate numerose teorie secondo cui, già mesi fa, l’artista aveva confessato in un video di essersi separata.

Elisa e l’addio ad Andrea Rigonat svelato mesi prima: il video

La clip in questione arriva da Tik Tok e fa riferimento ad un filmato amatoriale realizzato durante la partecipazione di Elisa al concerto di Eros Ramazzotti. La cantante infatti era salita sul palco di San Siro per duettare con l’artista romano quest’estate in un periodo in cui, presumibilmente, la storia d’amore con Andrea Rigonat era già terminata.

Secondo alcune indiscrezioni infatti se la notizia del divorzio è emersa solo ora, la relazione sarebbe finita ormai mesi fa. Nel video incriminato vediamo Elisa salire sul palco, accolta da Eros. “E stasera è anche bonissima, guarda un po’! Elisa!”, esclama il cantante. Poco dopo si avvicina alla collega, allontanando il microfono e le porge una domanda.

Capire cosa si siano detti non è semplice, ma molti siano convinti che la domanda riguardasse proprio il suo legame con Andrea Rigonat per via della risposta dell’artista. “No, non lo sono più”, si sente dire. “Ah no?”, risponde Eros e lei conclude secca: “Eh no”.

Ovviamente non c’è alcuna certezza che all’epoca la conversazione fra i due riguardasse la fine del matrimonio di Elisa, ma in tanti sono convinti che in quei giorni la cantante fosse proprio alle prese con l’addio al marito. Moltissimi utenti hanno commentato il video con la convinzione che già in quei giorni Elisa fosse tornata single.

L’addio di Elisa e Andrea Rigonat

Non è chiaro quali siano state le motivazioni dell’addio fra Elisa e Andrea Rigonat. I due infatti sono sempre stati particolarmente riservati e hanno vissuto la loro relazione lontano dai riflettori. Chi li conosce bene però afferma che sarebbero rimasti in buoni rapporti.

La coppia si era incontrata nel 2008 e nel 2015 era convolata a nozze. Il matrimonio era stato celebrato a Grado, nella basilica patriarcale di Sant’Eufemia, con ospiti tantissimi personaggi famosi, della tv e della musica, da Caterina Caselli a Laura Pausini, passando per Tiziano Ferro, Emma Marrone e Alessandra Amoroso. Fino a Luciano Ligabue e Fiorella Mannoia. Tutti amici e colleghi della cantante, pronti a festeggiare con lei l’importante traguardo.

Il legame fra Elisa e Andrea Rigonat è sempre andato al di là del privato. I due infatti hanno collaborato insieme per anni, lavorando fianco a fianco. Rigonat è un noto chitarrista e per tantissimo tempo ha suonato sul palco con lei. Inoltre è un produttore musicale che ha lavorato, oltre che con Elisa, anche con Emma Marrone, Noemi, Laura Pausini, Ultimo e Francesca Michielin.

La coppia ha avuto due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, arrivato nel 2013. “Stiamo insieme al 2008 ma ci conosciamo dal 1995 perché siamo compagni di band – aveva confessato qualche tempo fa, parlando del marito -. Lui stava con una corista che era molto mia amica. E lo è ancora. Sono stata cotta un anno e mezzo di lui prima che la cosa venisse fuori. L’amore è davvero una cosa misteriosa. Lo canto solo da quando lo vivo. Scrivere la musica e le parole è qualcosa che mi accade, e di cui sono vittima inconsapevole”.