Giorgia testimone di un borseggio con Emanuel Lo, ma è polemica

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Giorgia ed Emanuel Lo

Quella che doveva essere una semplice passeggiata tra le vie del centro storico di Roma si è trasformata, nel giro di pochi secondi, in un episodio destinato a far discutere migliaia di utenti sui social. Protagonisti involontari della vicenda sono la cantante Giorgia e il ballerino e docente di ballo di Amici Emanuel Lo, una delle coppie più amate dello spettacolo italiano, finita al centro di un acceso dibattito dopo la diffusione di un video diventato rapidamente virale su TikTok.

Giorgia ed Emanuel Lo, l’evento inatteso durante una passeggiata a Roma

Giorgia ed Emanuel Lo sono da anni una delle coppie più solide e riservate del panorama dello spettacolo italiano. Lontani dagli eccessi del gossip e poco inclini a condividere ogni dettaglio della loro vita privata, i due hanno sempre conquistato il pubblico con la loro discrezione, il profondo legame che li unisce e una complicità che non ha mai avuto bisogno di clamore per essere evidente.

Tra impegni televisivi, musica e danza, riescono spesso a ritagliarsi momenti di normalità nella loro amata Roma, dove vivono insieme al figlio Samuel e, proprio durante una di queste tranquille passeggiate, si sono trovati di fronte ad una scena diventata poi inaspettatamente un vero caso social.

Un breve video, diventato virale nel giro di poche ore, ha immortalato un presunto tentativo di borseggio avvenuto a pochi passi dalla coppia, scatenando un acceso dibattito sul web. Ma cosa è successo?

Le immagini, della durata di appena una quindicina di secondi, mostrano la cantante e il coreografo mentre passeggiano mano nella mano in via di Monte Brianzo, a pochi passi da Castel Sant’Angelo. Un momento di assoluta normalità, vissuto lontano dai riflettori, che però viene improvvisamente interrotto da una scena inattesa.

Sulla scalinata che conduce verso Piazza di Ponte Umberto I si vede infatti un uomo salire lentamente i gradini, appoggiandosi al corrimano e stringendo il proprio zaino. Alle sue spalle compare un giovane che, con movimenti rapidi e discreti, sembra tentare di infilare la mano nella tasca sinistra della vittima, presumibilmente con l’intenzione di sottrarre il portafoglio.

Per fortuna il tentativo non va a buon fine: l’uomo si accorge quasi subito di quanto sta accadendo, si volta e affronta il ragazzo, che reagisce fingendo stupore e si allontana come se nulla fosse successo.

Il video del presunto scippo finisce al centro delle polemiche

Ovviamente anche Giorgia ed Emanuel Lo sembrano rendersi conto dell’accaduto e, nel filmato condiviso in rete, si vede la cantante avvicinarsi al compagno mentre entrambi osservano per un istante la situazione, prima di proseguire la loro passeggiata.

Proprio questo dettaglio ha acceso una valanga di commenti online: in poche ore il video è stato condiviso da migliaia di utenti, dando vita a un acceso confronto tra chi critica l’atteggiamento dei presenti e chi, invece, invita a contestualizzare quanto successo.

Molti sostengono che nessuno abbia cercato di intervenire in difesa dell’uomo preso di mira dal borseggiatore e, tra i commenti più ricorrenti, si leggono domande indignate sul perché nessuno abbia provato a fermare il giovane o almeno a richiamare l’attenzione delle persone vicine.

Altri utenti, però, invitano a non trarre conclusioni affrettate da un filmato così breve: secondo questa interpretazione, tutto si sarebbe svolto nel giro di pochissimi istanti, lasciando ai presenti un tempo di reazione praticamente nullo. C’è anche chi sottolinea come un video di appena quindici secondi non possa raccontare con precisione tutto ciò che è accaduto prima o dopo l’inquadratura.

Come spesso accade nell’epoca dei social network, una scena isolata è bastata per dividere l’opinione pubblica e alimentare un acceso dibattito. Al momento né Giorgia né Emanuel Lo hanno commentato pubblicamente l’episodio, scegliendo di mantenere il silenzio mentre il filmato continua a raccogliere visualizzazioni e reazioni.