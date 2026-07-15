Stefano De Martino, il video virale delle pulizie in balcone: “Sembra uno spot”

Stefano De Martino spazza il balcone di casa e il video diventa virale: la popolarità del conduttore è ormai inarrestabile

IPA Stefano De Martino

Una scopa in mano e un balcone da sistemare: anche così, Stefano De Martino riesce a far parlare di sé. Il video che lo ritrae alle prese con le faccende domestiche nella sua casa a Posillipo è diventato in poche ore virale sui social, collezionando visualizzazioni su visualizzazioni e una valanga di commenti.

Stefano De Martino, il video delle pulizie è virale sui social

A immortalare la scena è stato il fotografo Francesco Moggio, che ha poi affidato il filmato ai social. Nel video, si vede Stefano De Martino intento a fare la cosa più semplice del mondo in piena estate: spazzare con naturalezza, come chiunque farebbe in una qualsiasi mattinata estiva. “Quando puliamo noi è un dovere, se lo fa Stefano De Martino sembra uno spot“, ha scritto Moggio. I commenti, sotto quel post, sono arrivati a valanga, tutti scatenati: “Bono pure quando pulisce”, ma c’è anche chi ha apprezzato la spontaneità del personaggio, riassunta in due parole: “Umile e bravissimo”

Qualcuno, però, ha notato un dettaglio. Dov’è finita la paletta? E tutta quella polvere finisce nel balcone del vicino? Il mistero si è risolto in fretta: De Martino sarebbe proprietario dell’intero palazzo, incluso il piano di sotto verso cui stava spazzando. Scoperta che non ha placato affatto i follower, anzi. C’è già chi si è candidata, ridendo, come prossima inquilina.

Un po’ di meritato relax

Come si spiega il successo di un filmato tanto casalingo? Stefano De Martino è ormai il volto del momento, saldamente sulla cresta dell’onda. Tutto ciò che lo riguarda, anche il più banale dei gesti che possiamo compiere ogni giorno, come in questo caso, diventa automaticamente materiale da prima pagina. E l’attenzione mediatica negli ultimi mesi non gli ha dato tregua.

Il video, tra l’altro, arriva al termine di settimane piuttosto movimentate. Prima qualche giorno di relax in Puglia insieme a Gilda Ambrosio, poi una toccata e fuga a Milano per il compleanno di Luna Marì, la figlia della sua ex Belen Rodriguez, e infine il rientro a Napoli. Un via vai continuo, che rende ancora più curioso vederlo alle prese con le pulizie quotidiane.

Per quanto riguarda il lavoro, invece, si va verso una pausa. Sabato 18 luglio andrà in onda l’ultimo appuntamento stagionale con Affari Tuoi. Dal lunedì successivo Rai 1 cambierà ritmo nell’Access Prime Time, affidando la fascia a Marco Liorni con la versione estiva de L’Eredità Summer, che accompagnerà i telespettatori per il resto di luglio e per tutto agosto. Il gioco dei pacchi tornerà soltanto a settembre, e il rientro si preannuncia tutt’altro che in discesa, visto che su Canale 5, intanto, La Ruota della Fortuna continuerà a presidiare la fascia anche durante l’estate.

Nel frattempo, all’orizzonte rimane l’appuntamento più importante: il Festival di Sanremo, in calendario dal 16 al 20 febbraio. De Martino, che all’Ariston debutterà nel doppio ruolo di conduttore e direttore artistico, si prepara a rinnovare il Festival: l’impianto della sua edizione dovrebbe prevedere meno big in gara, cover spostate al giovedì e, il venerdì, una serata performance inedita che designerà il rappresentante italiano all’Eurovision.