Stefano De Martino inizia l’estate, weekend in barca con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme: i due hanno passato un weekend in barca con gli amici, ma c'è già chi pensa a un ritorno di fiamma

Foto di Giorgia Sdei

Giorgia Sdei

Giornalista esperta di spettacolo

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

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Stefano De Martino inizia l’estate, weekend in barca con Gilda Ambrosio
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Stefano De Martino
Chi è Gilda Ambrosio? Cosa fa Stefano De Martino? Dove sono state scattate le foto?

Stefano De Martino ha scelto il mare per staccare la spina. Dopo mesi vissuti sotto l’occhio vigile degli ascolti tv, con aspettative altissime e una popolarità sempre più ingombrante, il conduttore di Affari Tuoi si è concesso una parentesi di leggerezza in barca. Tra sole, tuffi e chiacchiere tra amici, il suo inizio estate profuma di libertà. Ma a rubare l’attenzione è la compagnia: al suo fianco c’è infatti Gilda Ambrosio, figura ormai familiare nella sua vita. Tra i due ci sarebbe solo un’amicia, ma è ancora così?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio in vacanza insieme

Le foto pubblicate dal settimanale Chi raccontano un weekend rilassato, di quelli in cui l’agenda resta a terra e il telefono, almeno idealmente, smette di squillare. Stefano De Martino appare in una versione lontanissima da quella composta e sorridente vista ogni sera in tv: qui è in un mood total relax e si gode il mare in tutto il suo splendore.

A stuzzicare la curiosità è più che altro Gilda Ambrosio, che spunta accanto al conduttore a più riprese: la loro sembra proprio essere una vacanza insieme, ma chissà se da semplici amici – come hanno sempre sostenuto – o se nel tempo è scoccata la proverbiale scintilla? Quel che è certo è che i due condividono una complicità rara e mostrano atteggiamenti intimi, di chi si conosce da tanto. Niente di bollente (se non il caldo torrido), ma forse qualcosa di più profondo ancora: un affetto reciproco che buca l’obiettivo.

L’imprenditrice e designer non è certo una conoscenza mondana o da copertina, né una conquista mordi e fuggi per De Martino: i due sono stati vicini in passato e ancora oggi continuano a frequentarsi con una naturalezza che, inevitabilmente, fa sorgere qualche domanda. E incuriosisce.

Amicizia, amore o solo complicità?

Gilda Ambrosio non ha bisogno di fare nulla di eclatante per finire sotto i riflettori. Basta la sua presenza accanto al prossimo conduttore di Sanremo per riaccendere il radar dei curiosi. Nel gruppo di amici, su quella barca piena di divertimento e leggerezza, appare perfettamente inserita e a suo agio, sorridente, parte di una cerchia che non sembra improvvisata per l’occasione.

È proprio questa normalità a rendere tutto più interessante. Non ci sono dichiarazioni o gesti che si possano ricondurre a chissà quale flirt. C’è però una confidenza evidente, quel tipo di intesa che il pubblico tende a leggere tra le righe e che, di certo, non passa inosservata. Sarà il sole, sarà il caldo o la voglia di estate che riaccende il desiderio per i gossip sulla spiaggia: fatto sta che i due stanno facendo sognare ben più di un fan.

La fuga in mare non è stata una vacanza a due, va detto. Con loro c’erano anche persone molto vicine alla loro quotidianità, tra cui Cristian e Gabriella, Giorgia, socia di Gilda, e Domenico Iovine. Una compagnia scelta, di quelle che permettono di abbassare le difese e godersi un weekend out super meritato.

Per De Martino, infatti, questa pausa arriva dopo una fase professionale particolarmente intensa. Affari Tuoi continuerà a tenerci compagnia su Rai 1 fino al 18 luglio con le puntate già registrate, ma per lui il lavoro in studio è ormai alle spalle. Almeno per il momento. Prima delle prossime sfide, c’è spazio per un inizio d’estate più leggero, lontano dalle pressioni e vicino agli affetti che contano davvero.

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