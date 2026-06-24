Stefano De Martino inizia l’estate, weekend in barca con Gilda Ambrosio

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio di nuovo insieme: i due hanno passato un weekend in barca con gli amici, ma c'è già chi pensa a un ritorno di fiamma

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino ha scelto il mare per staccare la spina. Dopo mesi vissuti sotto l’occhio vigile degli ascolti tv, con aspettative altissime e una popolarità sempre più ingombrante, il conduttore di Affari Tuoi si è concesso una parentesi di leggerezza in barca. Tra sole, tuffi e chiacchiere tra amici, il suo inizio estate profuma di libertà. Ma a rubare l’attenzione è la compagnia: al suo fianco c’è infatti Gilda Ambrosio, figura ormai familiare nella sua vita. Tra i due ci sarebbe solo un’amicia, ma è ancora così?

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio in vacanza insieme

Le foto pubblicate dal settimanale Chi raccontano un weekend rilassato, di quelli in cui l’agenda resta a terra e il telefono, almeno idealmente, smette di squillare. Stefano De Martino appare in una versione lontanissima da quella composta e sorridente vista ogni sera in tv: qui è in un mood total relax e si gode il mare in tutto il suo splendore.

A stuzzicare la curiosità è più che altro Gilda Ambrosio, che spunta accanto al conduttore a più riprese: la loro sembra proprio essere una vacanza insieme, ma chissà se da semplici amici – come hanno sempre sostenuto – o se nel tempo è scoccata la proverbiale scintilla? Quel che è certo è che i due condividono una complicità rara e mostrano atteggiamenti intimi, di chi si conosce da tanto. Niente di bollente (se non il caldo torrido), ma forse qualcosa di più profondo ancora: un affetto reciproco che buca l’obiettivo.

L’imprenditrice e designer non è certo una conoscenza mondana o da copertina, né una conquista mordi e fuggi per De Martino: i due sono stati vicini in passato e ancora oggi continuano a frequentarsi con una naturalezza che, inevitabilmente, fa sorgere qualche domanda. E incuriosisce.

Amicizia, amore o solo complicità?

Gilda Ambrosio non ha bisogno di fare nulla di eclatante per finire sotto i riflettori. Basta la sua presenza accanto al prossimo conduttore di Sanremo per riaccendere il radar dei curiosi. Nel gruppo di amici, su quella barca piena di divertimento e leggerezza, appare perfettamente inserita e a suo agio, sorridente, parte di una cerchia che non sembra improvvisata per l’occasione.

È proprio questa normalità a rendere tutto più interessante. Non ci sono dichiarazioni o gesti che si possano ricondurre a chissà quale flirt. C’è però una confidenza evidente, quel tipo di intesa che il pubblico tende a leggere tra le righe e che, di certo, non passa inosservata. Sarà il sole, sarà il caldo o la voglia di estate che riaccende il desiderio per i gossip sulla spiaggia: fatto sta che i due stanno facendo sognare ben più di un fan.

La fuga in mare non è stata una vacanza a due, va detto. Con loro c’erano anche persone molto vicine alla loro quotidianità, tra cui Cristian e Gabriella, Giorgia, socia di Gilda, e Domenico Iovine. Una compagnia scelta, di quelle che permettono di abbassare le difese e godersi un weekend out super meritato.

Per De Martino, infatti, questa pausa arriva dopo una fase professionale particolarmente intensa. Affari Tuoi continuerà a tenerci compagnia su Rai 1 fino al 18 luglio con le puntate già registrate, ma per lui il lavoro in studio è ormai alle spalle. Almeno per il momento. Prima delle prossime sfide, c’è spazio per un inizio d’estate più leggero, lontano dalle pressioni e vicino agli affetti che contano davvero.