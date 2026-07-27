Stefano De Martino, parla la madre di Gilda Ambrosio: “Sono fatti l’uno per l’altra”

Stefano De Martino e Gilda Ambrosio insieme, dopo anni di rumors e pettegolezzi la madre della stilista napoletana conferma tutto

Giornalista curiosa e determinata. Scrittura, lettura e cronaca rosa sono il suo pane quotidiano. Collabora principalmente con portali di gossip e tv.

IPA Stefano De Martino e Gilda Ambrosio

Per anni hanno lasciato che fossero gli sguardi, le vacanze insieme e gli immancabili gossip a raccontare il loro rapporto. Mai una conferma. Mai un’etichetta del loro legame. Stefano De Martino e Gilda Ambrosio hanno sempre preferito lasciare tutto in una zona grigia, dove amicizia e sentimento si sono confusi senza bisogno di spiegazioni.

Adesso, però, quella riservatezza è stata incrinata da una voce impossibile da ignorare: quella di Anna Annunziata, madre della stilista, che con grande spontaneità ha detto ciò che i diretti interessati hanno sempre evitato di dichiarare. “Lui mi chiama suocera e io lo chiamo genero. Sono bellissimi, fatti l’uno per l’altra”, ha rivelato.

Stefano De Martino, le rivelazioni della madre di Gilda Ambrosio

La madre di Gilda Ambrosio ha raccontato in un’intervista a DiPiù di aver capito circa un anno fa che tra sua figlia e Stefano De Martino ci fosse qualcosa di speciale. “Si cercavano con molta frequenza e facevano di tutto per stare insieme”, ha spiegato, descrivendo un’intesa cresciuta lontano dai riflettori.

Il loro, a detta della signora, è un rapporto costruito con il tempo, senza fretta e senza bisogno di annunci ufficiali. Tanto che il gioco familiare del “suocera” e “genero” sarebbe diventato ormai un’abitudine.

“Si vogliono bene, sono molto affiatati“, ha affermato, confessando anche di vedere il conduttore Rai come il compagno ideale per sua figlia. Pur precisando, con il sorriso, di non voler interferire nelle loro scelte: “Io sono la mamma e sto al mio posto”.

Nel frattempo, negli ultimi mesi, Stefano e Gilda hanno ricominciato a mostrarsi insieme con una frequenza che non è passata inosservata. Cene, vacanze e apparizioni pubbliche hanno riacceso le indiscrezioni su un ritorno di fiamma, senza che nessuno dei due abbia mai sentito il bisogno di confermare o smentire.

Una storia che dura ormai da anni

Quello tra Stefano De Martino e Gilda Ambrosio è un legame che attraversa quasi un decennio. Si frequentano dal 2017 e, nel tempo, sono rimasti l’uno nella vita dell’altra anche quando il conduttore è tornato insieme all’ex moglie Belen Rodríguez o è stato accostato ad altre frequentazioni. Gilda, invece, ha sempre custodito con estrema discrezione la sua vita sentimentale.

Anna Annunziata, però, non ha dubbi: la loro sintonia non si è mai spezzata. E ha colto l’occasione anche per prendere le difese di De Martino rispetto alla fama di eterno seduttore che spesso lo accompagna.

“La storia dello sciupafemmine non è vera – ha assicurato – Sono le donne che gli si buttano addosso. È un bel ragazzo, è normale”.

Poi ha svelato un dettaglio che mostra una quotidianità ben più familiare di quella mostrata sui social: Stefano sarebbe ormai di casa e passerebbe spesso per pranzo, con una predilezione speciale per le polpette al limone preparate dalla mamma di Gilda.

Chi è Gilda Ambrosio

Classe 1992, Gilda Ambrosio è molto più della presunta fidanzata di Stefano De Martino. Dopo il liceo artistico a Napoli e gli studi all’Istituto Marangoni di Milano, ha lavorato anche a New York accanto a Kanye West prima di fondare, insieme a Giorgia Tordini, il marchio The Attico.

Nato nel 2016 come progetto dedicato al prêt-à-porter di lusso, il brand è diventato in pochi anni uno dei nomi italiani più influenti della moda internazionale. Un percorso che, come ha detto anche la madre, non è stato privo di dubbi. Inizialmente avrebbe preferito che la figlia scegliesse una strada diversa, consapevole delle difficoltà del settore. È stata però la determinazione di Gilda a convincerla a sostenerla nella nascita dell’azienda, oggi affermata a livello globale.

E mentre la carriera della stilista continua a crescere, resta aperta la domanda che incuriosisce il pubblico: dopo la “benedizione” di mamma Ambrosio, Stefano De Martino e Gilda sceglieranno finalmente di uscire allo scoperto? Per ora, l’unica vera ufficializzazione è arrivata da chi, forse, li conosce meglio di chiunque altro.