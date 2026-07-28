Stefano De Martino cambia look, il nuovo taglio mosso su Instagram

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Stefano De Martino

Stefano De Martino cambia look e stupisce con un taglio dall’effetto messy, svelato in un post Instagram dal suo parrucchiere. Il conduttore si sta godendo un po’ di meritato riposo lontano dagli schermi televisivi dopo aver salutato i telespettatori nell’ultima puntata di Affari Tuoi. Il gioco dei pacchi tornerà in onda a settembre, nel frattempo Stefano sta ricaricando le batterie, ma soprattutto si sta preparando ad affrontare la sfida di Sanremo 2027.

Il nuovo look di Stefano De Martino

L’estate di Stefano De Martino, lontano dalla tv e da Affari Tuoi, è iniziata con un cambio look. Il conduttore ha raggiunto Napoli dove, presso il suo parrucchiere di fiducia, ha realizzato un nuovo taglio di capelli. Un haircut che è stato raccontato su Instagram dallhairstylist e definito come “taglio freestyle”, leggermente mossa e sbarazzino.

Ormai da anni Stefano De Martino ha una routine fissa quando lascia gli studi televisivi per iniziare le vacanze estive. Dopo aver raggiunto Napoli, l’ex concorrente di Amici e conduttore si reca sempre dal suo parrucchiere nel salone “I Testa”, situato nel quartiere Vomero.

Un modo per restare legato alle origini, ma anche per riordinare le idee lontano dalla tv, in attesa di Sanremo 2027. I prossimi mesi infatti saranno particolarmente impegnativi per il conduttore che dovrà affrontare per la prima volta la sfida del Festival. Un’impresa tutt’altro che semplice su cui ci sono ancora numerosi punti interrogativi. I cambiamenti infatti saranno diversi, ma non è ancora chiaro come sarà composto il cast.

Le vacanze di Stefano De Martino fra Napoli e Gilda Ambrosio

In attesa di svelare i dettagli di Sanremo 2027 e di tornare in tv con Affari Tuoi, Stefano De Martino si sta godendo un po’ di riposo nella sua Napoli, città in cui ha anche una splendida villa, posizionata nell’esclusiva zona di Posillipo e affacciata sul mare.

Insieme a lui ci sarebbe Gilda Ambrosio che ormai da dieci anni rappresenta una figura chiave nella sua vita. I due si sono sempre supportati a vicenda, affrontando insieme anche i momenti più difficili. Gilda era presente quando la storia d’amore di Stefano con Belen Rodriguez è naufragata e anche quando, alla fine della scorsa estate, il conduttore ha detto addio a Caroline Tronelli.

Un rapporto speciale su cui nessuno dei due si è mai pronunciato. A parlarne di recente è stata però la mamma di Gilda, che ha raccontato un legame indissolubile

“Si vogliono bene. Lui scherzando mi chiama ‘suocera’ e io lo chiamo ‘genero’ – ha raccontato la madre dell’imprenditrice -. L’ho invitato una prima volta, dopo non c’è più stato bisogno: Stefano viene spesso a mangiare a casa nostra […] Stefano e Gilda si stimano tanto e sono molto affiatati. Sono convinta che Stefano sia il ragazzo ideale per mia figlia. L’ho sempre pensato, fin da quando si conoscono”.