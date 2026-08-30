La Notte dei Fiori, pagelle del 29 agosto: Sabrina Salerno smarrita (5), il ritorno di Fabio Concato (9), gaffe di Federico Basso (4,5)

Va in onda il 29 agosto su Rai1, ma la festa era stata registrata il 25 luglio scorso sul palco di Pian di Nave, a Sanremo: La notte dei fiori, condotta da Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, è il primo grande evento nato dal nuovo accordo tra Rai e Comune di Sanremo per raccontare la scuola genovese e i grandi successi del Festival. Un’edizione che porta inevitabilmente il peso di un anno durissimo per quel mondo: se n’è andata Ornella Vanoni lo scorso novembre, Gino Paoli l’ha seguita a marzo. Ma com’è andata la serata? Ecco il nostro pagellone.
Nicola Savino ed Elenoire Casalegno – Voto: 4
Ci mettono mestiere e buona volontà, ma non bastano a salvare una conduzione che parte lenta e non trova mai il passo giusto: l’avvio fatica a ingranare e, da lì in poi, il ritmo invece di crescere peggiora. Tra un collegamento e l’altro la serata scivola in una raffica di battute e frasi fatte che alla lunga stanca più che intrattenere. Il problema più serio arriva quando la fretta di rispettare la scaletta si traduce nel tagliare la parola agli artisti: capita anche al povero Marco Masini, interrotto proprio mentre provava a raccontare, con parole sue, cosa significhi per lui la musica dopo oltre trent’anni di carriera.
Roshelle, Niccolò Filippucci, Maria Antonietta e Colombre – Voto: 4
Aprire la serata con Quattro amici di Gino Paoli era la scelta più scontata e anche la più rischiosa, e qui il rischio non paga. Sul palco convivono la vocalità hip hop/R&B di Roshelle (finalista di X Factor nel 2016), il timbro ancora acerbo dei 19 anni di Niccolò Filippucci, fresco vincitore delle Nuove Proposte a Sanremo, e l’understatement intimista di Maria Antonietta e Colombre, coppia nella vita e nell’indie da oltre un decennio. Sulla carta tre mondi diversi; dal vivo restano tre mondi diversi, senza che nessuno trovi il modo di incontrare gli altri due. Il brano, che vive di sottrazione e complicità, finisce schiacciato sotto un arrangiamento che non sa decidere cosa vuole essere. Una serata-manifesto della scuola genovese meritava un incipit più rispettoso del materiale.
Anna Tatangelo – Voto: 6
Vestita di piume come una fenice glam, Anna Tatangelo è senza dubbio la cartolina più bella della serata. Ma tra i successi sanremesi in scaletta le tocca Cinque giorni di Michele Zarrillo, uno dei pezzi più strazianti mai passati dall’Ariston, e lì il conto non torna del tutto: la voce è potente, sicura, tecnicamente ineccepibile, ma manca quel filo di rottura, quello strazio che Zarrillo porta in scena da trent’anni e che è la vera ragione per cui quella canzone fa ancora malissimo a tutti i livelli. Tatangelo la canta bene. Serviva altro. 6 perché non recensiamo l’interpretazione di E non finisce mica il cielo.
Federico Basso – Voto: 4,5
Federico Basso si prende buona parte delle incursioni comiche della serata e, nel complesso, il mestiere si vede. Peccato per un fuori tempo che non dipende da lui: lo show, registrato il 25 luglio, va in onda proprio la sera dopo la morte di Re Harald V di Norvegia, spentosi il 28 agosto a 89 anni. La battuta sulla fantomatica “notte dei fiordi”, pensata come innocuo gioco di parole in tempi assolutamente non sospetti, si ritrova incastrata in un palinsesto con la Norvegia a lutto nazionale: un problema di montaggio e di calendario più che di scrittura, ma il risultato in onda resta uno stridore che un controllo in più, prima della messa in onda, avrebbe evitato.
Tosca – Voto: 9,5
Ed ecco, finalmente, il motivo per cui questa serata aveva senso di esistere. Tosca sale sul palco di Pian di Nave e fa quello che sa fare meglio di chiunque altro in Italia in questo momento: canta, senza bisogno d’altro. La gatta nelle sue mani non ha bisogno di orpelli, cambi di tonalità plateali o effetti vocali: bastano il fraseggio e il controllo del fiato. Divina nella grandezza, quasi commovente nella sua sobrietà, inarrivabile proprio perché non prova mai a strafare. Se tutta la serata avesse avuto questo rispetto per il materiale, staremmo parlando di un evento storico e non di una scaletta a targhe alterne.
Fabio Concato – Voto: 9
Il ritorno di Fabio Concato è il momento in cui la serata diventa qualcos’altro. Il racconto della lunga amicizia con Gino Paoli – una storia d’amore per la musica prima ancora che un legame artistico – conquista il pubblico di Pian di Nave, che si alza in piedi all’inizio e alla fine dell’interpretazione di Una lunga storia d’amore. Chiude con un aneddoto che vale da solo la serata: Paoli gli aveva promesso che avrebbe cantato Domenica bestiale per i cinquant’anni successivi. Una promessa che oggi, a pochi mesi dalla scomparsa di Paoli, suona come un regalo lasciato a metà, ma che scalda la serata più di qualsiasi arrangiamento.
Roshelle, il ritorno – Voto: 3,5
Il secondo giro per Roshelle conferma tutte le perplessità della partenza. L’appuntamento, uno dei brani-simbolo di Ornella Vanoni – alla quale, in un anno come questo, la serata avrebbe potuto dedicare più di un pensiero – arriva con un’interpretazione che si allontana dall’originale senza trovare una strada alternativa altrettanto convincente: fraseggio fuori fuoco, dinamiche incerte, mai davvero dentro il pezzo. Sbagliare un colpo si può sempre giustificare. Sbagliarne due nella stessa serata comincia a somigliare più a un problema di casting che di sfortuna.
Sabrina Salerno – Voto: 4,5
Il suo è il segmento pensato come gioco: un medley dei più grandi successi sanremesi, presentato con la promessa di far ballare tutta Pian di Nave. Peccato che la gag che dovrebbe introdurlo non regga per niente, e resti sospesa a metà tra il siparietto e il vuoto. Il vero problema, però, arriva con Siamo donne, il brano che Salerno portò lei stessa all’Ariston nel 1991 insieme a Jo Squillo: non una cover qualsiasi, ma un pezzo praticamente di casa, per una che a Sanremo ci è anche cresciuta. E invece suona come una prova poco provata: attacchi incerti, ritmo rincorso, lo sguardo di chi per qualche secondo si perde davvero sul palco. Resta bellissima e simpatica come sempre ma stasera il fascino da solo non basta: semplicemente, non era la sua serata.