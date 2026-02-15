Roshelle, da X Factor a L’origine del mondo

Getty Images Roshelle

Da venerdì 6 febbraio è disponibile il nuovo brano di Roshelle: l’artista è tornata dopo due anni di pausa con L’origine del mondo. Per lei, la pubblicazione rappresenta un nuovo inizio, un percorso di rinascita intrapreso a livello emotivo e creativo. Da X Factor, dove nel 2016 è stata scelta da Fedez, a oggi, Roshelle ne ha fatta di strada, tra collaborazioni e brani che hanno fatto breccia nel cuore dei fan.

Roshelle, il nuovo singolo L’origine del mondo

Roshelle, al secolo Rossella Discolo, nata a Lodi nel 1995, è entrata nell’etichetta discografica BMG alla fine del 2025, delineando il ritorno sulle scene nel 2026 con L’origine del mondo, a più di due anni dalla pausa che l’artista si era presa per sé. “La nascita della nuova stagione ha lacerato ed esploso i bordi del contenitore in cui abitava quella precedente. Le mie abitudini sono cambiate, le stanze in cui penso non sono più le stesse”, ha spiegato la cantante.

“Il mio cuore oggi è pieno, al posto di sentirsi un barattolo vuoto in cerca del suo coperchio. L’origine del mondo è il big bang, è la colonna sonora di un giorno di nebbia fittissima in cui poi spunta il sole e me lo godo. Questa canzone è una piccola porta che affaccia sull’universo infinito, ci si tuffa senza indecisioni e lo abbraccia”.

Il brano vive di una struttura ciclica. Gli strumenti si aggiungono uno dopo l’altro, portandoci verso un apice sonoro che vibra, per poi spogliarsi di nuovo, tornando all’essenziale. È un movimento che riflette la vita stessa: nascere, esplodere e poi ricrearsi. Questa traccia sarà infatti l’apertura e, allo stesso tempo, l’epilogo di Mangiami pure, il suo primo album di inediti in uscita il 27 marzo sotto la direzione artistica di Tommaso Ottomano. Anche il video è diretto da Tommaso Ottomano, in un “immaginario intimo e sospeso, in cui il tempo sembra rallentare fino quasi a dissolversi”, un progetto cinematografico di grande impatto.

Il percorso artistico di Roshelle

Da X Factor a oggi, il percorso di Roshelle è stato in continua evoluzione, un viaggio tra generi e stili che non si è mai fermato alla superficie. Nata a Lodi nel 1995, Rossella Discolo ha iniziato prestissimo, tra i banchi del coro del Duomo e lo studio di pianoforte e chitarra. Strumenti che le hanno dato le basi per costruire un’identità musicale solida, prima di farsi notare su YouTube nel 2014 e poi esplodere nel 2016 sotto l’ala di Fedez, arrivando dritta alla finale del talent.

Dopo il successo televisivo, ha saputo destreggiarsi nel mondo musicale con tante idee. Ricordiamo Tutti Frutty nel 2018, prodotta da Don Joe, o le collaborazioni che hanno segnato le classifiche, come Mama con Lele Blade e Rosa Naturale insieme a Emis Killa. La sua discografia è un mosaico di sperimentazioni: dai beat di Andry the Hitmaker in 00:23 fino all’EP Sentimental Season del 2021, o ancora i featuring con pesi massimi come Guè e Mecna in Ti amo, ti odio. Ora, dopo il silenzio seguito a Nella tana del mostro, il ritorno con L’origine del mondo chiude un cerchio e ne apre uno nuovo, più consapevole.