Anticipazioni La Notte dei Fiori, ospiti e scaletta del programma con Elenoire Casalegno e Nicola Savino

Laureata in Scienze Filosofiche con master in comunicazione per lo spettacolo è giornalista pubblicista dal 2023. Scrive di tutto quello che passa per uno schermo, grande o piccolo che sia.

IPA Elenoire Casalegno

Sanremo torna protagonista della scena musicale anche fuori dal Festival che ha reso grande la città ligure. Sabato 29 agosto su Rai 1 va in onda infatti La Notte dei Fiori, una serata speciale che mette insieme grandi canzoni, volti popolari e il fascino intramontabile della Riviera. A condurre lo show sono Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, coppia inedita chiamata a tenere insieme la grande musica e il ricordo degli artisti liguri più amati, con un pizzico di leggerezza e ironia.

Lo spettacolo parte da un’idea semplice ma ambiziosa: raccontare quanto la Liguria abbia inciso sulla storia della musica italiana. E per farlo sceglie il luogo più simbolico possibile, Sanremo, trasformando Pian di Nave in una cornice televisiva all’aperto affacciata sul mare.

La Notte dei Fiori, tutti gli ospiti della serata

Il cast è uno dei punti di forza del programma e punta volutamente sulla varietà. Sul palco arrivano Fabrizio Moro, Marco Masini, Tosca, Anna Tatangelo, Fabio Concato, Angelica Bove e Nicolò Filippucci, insieme a Roshelle, Maria Antonietta e Colombre, Sabrina Salerno e Cristina D’Avena.

Non si tratta però di un semplice concerto. Le esibizioni servono a rileggere un repertorio che appartiene alla memoria collettiva e che porta le firme di alcuni degli autori più importanti del Novecento italiano.

Tra i nomi al centro della serata ci sono Fabrizio De André, Luigi Tenco, Gino Paoli, Bruno Lauzi, Umberto Bindi e Ivano Fossati. Personalità diverse, unite da un legame fortissimo con Genova e con una stagione creativa che ha cambiato per sempre il modo di scrivere canzoni nel nostro Paese.

La loro presenza e il loro impatto vengono ricostruiti anche attraverso documenti televisivi e contributi del passato. Più che un omaggio nostalgico, quindi, il programma prova così a creare un dialogo tra generazioni, lasciando che siano anche le parole degli stessi cantautori a restituire il senso del loro lavoro, tra aneddoti, immagini d’archivio e testimonianze capaci di coinvolgere anche il pubblico più giovane.

Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, coppia inedita sul palco di Rai 1

A fare da raccordo tra i diversi momenti sono Nicola Savino ed Elenoire Casalegno, che accompagnano la serata senza trasformarla in una celebrazione troppo solenne. Il tono resta infatti leggero, anche grazie agli interventi di Federico Basso e Antonio Ornano, chiamati ad aggiungere una parentesi comica al racconto della Liguria e delle sue mille contraddizioni.

Naturalmente non può mancare un riferimento diretto al Festival di Sanremo, in attesa di vedere l’attesissima edizione 2027 condotta da Stefano De Martino. La città dei fiori torna così protagonista attraverso alcuni dei brani che negli anni hanno contribuito a costruire il mito della kermesse più famosa della televisione italiana.

La serata alterna memoria e intrattenimento, riportando sul palco melodie familiari accanto a interpretazioni più contemporanee. Un appuntamento pensato per chi ama la musica italiana e per chi vuole lasciarsi sorprendere da un repertorio capace di parlare ancora al pubblico di oggi.

La Notte dei Fiori va in onda sabato 29 agosto alle 21.30 su Rai 1. Chi preferisce seguirla online può farlo come sempre su RaiPlay, dove la puntata resta disponibile anche dopo la messa in onda.