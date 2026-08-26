Sanremo 2027, Stefano De Martino lavora alla co-conduzione: le ipotesi sui nomi e chi vorremmo vedere

Stefano De Martino è al lavoro sul Festival e pensa ai volti per la co-conduzione sul palco dell’Ariston: tra le ipotesi una star internazionale

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IPA Stefano De Martino prepara Sanremo 2027: i co-conduttori

Mancano ormai pochi mesi all’inizio del Festival di Sanremo 2027 e cresce l’attesa per scoprire come sarà la prossima edizione della kermesse, dalla gara alle tante presenze che animeranno il palco del Teatro Ariston.

Stefano De Martino, nuovo conduttore e direttore artistico, è già al lavoro sulla prossima edizione, tra la scelta degli artisti e quella dei personaggi che lo accompagneranno nelle diverse serate. Nulla è ancora ufficiale, ma le ipotesi sulla co-conduzione di Sanremo 2027 iniziano a farsi strada e, secondo le voci, il conduttore di Affari Tuoi starebbe pensando anche a qualche nome internazionale.

Sanremo 2027, Stefano De Martino potrebbe puntare su Dua Lipa

A fare grande Sanremo sono naturalmente le canzoni e gli artisti in gara, ma una parte importante dello show passa anche da chi, sera dopo sera, sale sul palco del Teatro Ariston. Conduttore, ospiti e co-conduttori contribuiscono a costruire il ritmo e l’atmosfera del Festival, e la scelta dei nomi non può certo essere lasciata al caso.

Sembra proprio che Stefano De Martino lo sappia bene e che non abbia intenzione di arrivare impreparato al suo debutto alla guida della kermesse. Il nuovo conduttore e direttore artistico sarebbe infatti già al lavoro per costruire una squadra all’altezza delle aspettative e, stando alle indiscrezioni, starebbe pensando di portare sul palco dell’Ariston anche un’artista internazionale come co-conduttrice.

Secondo quanto riportato da Adnkronos, il nome sarebbe quello di Dua Lipa. La popstar britannica potrebbe non limitarsi a essere una guest star del Festival, ma affiancare De Martino alla conduzione di una delle serate.

In effetti, la sua non sarebbe una presenza del tutto inedita a Sanremo: la cantante è già stata ospite del Festival nel 2020, durante la prima edizione condotta da Amadeus, quando si esibì sulle note di Don’t Start Now. La cantante è poi particolarmente legata all’Italia, il Paese in cui ha detto sì al marito Callum Turner.

Maria De Filippi e Brenda Lodigiani in lizza per la co-conduzione

Dua Lipa sarebbe il grande colpo internazionale, ma non è l’unico nome che circola in queste settimane per il Sanremo 2027 di Stefano De Martino. Tra le ipotesi che si fanno strada ci sono anche alcuni volti italiani che con il conduttore hanno già un rapporto professionale e personale ben rodato.

Uno dei nomi più interessanti è quello di Maria De Filippi. Il legame con De Martino è ormai storico e una sua presenza sul palco dell’Ariston avrebbe sicuramente un peso particolare. Sarebbe un ritorno importante per la conduttrice, che conosce bene il mondo di Sanremo e che potrebbe rappresentare una delle presenze più attese della prossima edizione.

C’è poi Brenda Lodigiani, con cui De Martino ha un rapporto ottimo e una sintonia che negli anni si è fatta evidente anche sul piccolo schermo. Il suo nome circola tra le possibili presenze del Festival e, considerando la loro complicità, sarebbe una scelta tutt’altro che sorprendente.

Tra le ipotesi non può mancare Herbert Ballerina. Anche in questo caso il sodalizio con De Martino è già collaudato grazie soprattutto ad Affari Tuoi. Non è detto, però, che il suo eventuale ruolo debba essere quello del classico co-conduttore: potrebbe esserci spazio per lui anche in una veste diversa, con interventi e momenti comici costruiti insieme al padrone di casa.

Sanremo 2027, chi vorremmo vedere accanto a De Martino

Le indiscrezioni sui possibili co-conduttori di Sanremo 2027 ci hanno già regalato qualche nome che ci piacerebbe davvero vedere sul palco dell’Ariston. Ma, potendo aggiungere qualche nostra preferenza alla lista, ci sono almeno due persone che secondo noi potrebbero funzionare molto bene accanto a Stefano De Martino.

La prima è Emma. La cantante potrebbe essere tra i Big in gara, ma se non dovesse far parte del cast degli artisti, sarebbe interessante immaginarla in una veste completamente diversa. Conosce benissimo il palco dell’Ariston, ha una personalità forte e una presenza scenica che non passa inosservata.

L’altra è Maria Sole Pollio, che negli ultimi anni ha conquistato sempre più spazio nei grandi appuntamenti musicali della Rai. Dopo l’esperienza al PrimaFestival di Sanremo 2025, nel 2026 è stata scelta come spokesperson italiana all’Eurovision Song Contest. Un percorso che la rende una candidata interessante per un eventuale ritorno all’Ariston.