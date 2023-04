Se hai i capelli biondi, questi sono i makeup perfetti per te secondo l’armocromia

Beauty addicted, innamorata del makeup, ossessionata dai capelli, sempre alla ricerca del (nuovo) profumo preferito. A thing of beauty is a joy forever

Cenere, platino, miele, grano, ecc.: in ogni loro sfumatura i capelli biondi sono meravigliosi e pieni di fascino. Se sei fortunata ad averli, per esaltarli al meglio ti basterà seguire alcune semplici regole makeup, che renderanno il tuo look armonico ed esalteranno al massimo l’incarnato e rendendo più luminoso lo sguardo. Sembra magia, ma in realtà è armocromia: non è una scienza, certo, ma è sicuramente uno strumento molto utile per imparare a conoscersi e sottolineare i nostri punti forti, costruendo il proprio stile personale. Dunque vediamo insieme i colori più indicati per il trucco se si hanno i capelli biondi.

10 idee makeup perfette per chi ha i capelli biondi da provare ora

L’armocromia sappiamo suddividere le persone in base alle quattro stagioni in base a criteri di temperatura dei colori (freddi estate e inverno, caldi autunno e primavera) e di contrasto tra questi (alto inverno e primavera, basso autunno ed estate). Ciascuna stagione è divisa in quattro sottogruppi, per un totale di 16 categorie. Ovviamente, i confini non sono ben definiti, c’è chi è a cavallo tra più stagioni, chi regge bene diverse sfumature e chi invece ha uno stile così marcato e unico da andare oltre l’armocromia. Quindi giocate sempre con gli strumenti a vostra disposizione per esprimervi, ma conoscere la vostra tipologia di capelli biondi, veri o tinti che siano, e con quale trucco meglio si accordano sarà una freccia in più al vostro arco. Vediamo insieme dieci makeup gentilmente offerti dalle star internazionali di grande ispirazione.

Chiara Ferragni

Chi è bionda spesso rientra nella categoria estate o primavera, ed è proprio in quest’ultima che rientra Chiara Ferragni. D’altronde il suo colore naturale è decisamente rossiccio, insomma, più caldo non si può, a contrasto con carnagione chiara e dorata, e occhi azzurrissimi. Il makeup perfetto è quello sui toni brillanti e molto vivaci, tendenzialmente chiari e mai troppo freddi: questo look rosa intenso è semplicemente favoloso su di lei.

Gigi Hadid

Spesso non vuol dire sempre: Gigi Hadid è una bellissima autunno soft con i suoi colori caldi e sfumati, dove non c’è mai un contrasto definito tra occhi, capelli e carnagione. Da brava top model ha sperimentato molto con la sua chioma, provando diversi biondi, dal platino al miele, passando per qualche rosso, ma niente le dona come il suo dorato naturale. E come splende con questi makeup sull’arancione monocromatici: la sua bocca carnosa e i suoi occhi azzurro-verdi sono messi in primo piano con grande eleganza.

Michelle Hunziker

È invece estate soft Michelle Hunziker, con i suoi capelli cenere schiariti in un biondo cremoso, carnagione neutra e occhi nocciola. L’avete mai vista con uno smokey nero o colori troppo intensi? No, perché a lei donano questi trucchi luminosi, morbidi e dai toni mai troppo definiti. Tra oro e argento meglio in platino e sulle labbra invece che rosso, un bel rosa antico, ideale anche per le guance.

Elle Fanning

È invece light l’estate di Elle Fanning, la stagione armocromatica più chiara, fredda e delicata in assoluto. La sua bellezza diafana trova l’esaltazione massima nel rosa pastello con una punta di blu, ideale per blush e rossetto, che indossa spessissimo sui red carpet come nelle campagne pubblicitarie. Sugli occhi da prediligere gli azzurri e i glicine, ma una sottile linea di eyeliner nero non ha mai fatto male a nessuno, soprattutto per giocare con ispirazioni vintage.

Olivia Palermo

Passiamo poi al caldo autunno di Olivia Palermo, i cui capelli sono il perfetto punto di incontro tra biondo e castano, che richiama il nocciola degli occhi. Su di lei i colori si fanno profondissimi, caldi ma spenti: perfetti i marroni, gli arancio, il mattone, i rossi caldi e il verde bosco. Queste tonalità danno moltissima luce al viso e il risultato sarà davvero molto elegante.

Eva Riccobono

Gli occhi azzurri brillantissimi di Eva Riccobono la rendono un’estate in bilico con l’inverno, ecco perché è divina con un makeup anni ’50, caratterizzato da eyeliner nero felino e rossetto rosso, ma non aranciato. Infatti, per lei tutte le sfumature di magenta e fragola sono semplicemente perfette.

Margot Robbie

Margot Robbie rientra nella stessa categoria di Chiara Ferragni, ecco perché regge così bene il giallo sole senza che la carnagione risulti spenta. Certo, lei è talmente bella che reggerebbe qualsiasi tinta, pure il grigio probabilmente, ma in questo modo ottiene un effetto più sofisticato ma divertente. Da copiare se come lei siete orgogliosamente primavera.

Elsa Hosk

La svedese Elsa Hosk è perfetta con questo trucco creato per lei dalla celebre mua Nikki_Makeup, dallo stile elegantissimo inconfondibile. Per lei, occhi color perla e blush e rossetto della stessa tonalità di rosa medio piuttosto spento. Colori perfetti da abbinare a capelli cenere, carnagione rosata e occhi azzurro ghiaccio.

Gwen Stefani

Ebbene sì, mancava una stagione all’appello, che per le sue regole esclude i capelli biondi. Ma sappiamo anche che con la giusta personalità su può tutto: Gwen Stefani è inverno cool, eppure con non sapremmo immaginarla diversamente se non con il suo caratteristico biondo. Che è però freddo e luminosissimo, sempre perfettamente abbinato a maxi eyeliner e labbra rosso freddo, ma pure questo look sul blu con labbra nude rosate e davvero azzeccato: così si fa!