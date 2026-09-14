Un posto al sole, le anticipazioni del 14 settembre 2026: drammatica scomparsa

Eduardo scompare e scatena il dramma, la trappola di Lorenza è quasi pronta a scattare: trama di "Un posto al sole" del 14 settembre

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Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 14 settembre 2026.

Nella puntata precedente dell’11 settembre 2026

Nell’episodio dell’11 settembre 2026, Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario è l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

Anticipazione della puntata del 14 settembre 2026

Manuel si prepara per il suo primo giorno di scuola, mentre l’improvvisa scomparsa di Eduardo genera sconcerto e rabbia tra i suoi familiari, che non possono immaginare quale sia la verità. Nel frattempo, al Vulcano, la trappola di Lorenza contro il povero Samuel sta per scattare.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.