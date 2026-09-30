Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 ottobre 2026: la resa dei conti è drammatica

Grillo è accecato dalla sete di vendetta e la resa dei conti con Damiano ed Eduardo è vicina: trama di "Un posto al sole" dell'1 ottobre

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Ufficio stampa Rai Damiano ed Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del giovedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di giovedì 1 ottobre 2026.

Nella puntata precedente del 30 settembre 2026

Nella puntata di mercoledì 30 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rosa decide di raccontare tutta la verità a Manuel. L’insubordinazione di Walter Scala accresce la frustrazione di Michele nel suo ruolo di direttore di Radio Golfo 99. Al Caffè Vulcano il clima è teso: tra chi contesta Lorenza e chi la difende strenuamente, le divisioni diventano sempre più evidenti. Nel frattempo, nonostante i tentativi di sabotaggio di Cotugno, Guido prova a ricomporre la lite tra Sasà e Mariella.

Anticipazione della puntata dell’1 ottobre 2026

Accecato dalla sua sete di vendetta, Grillo continua il suo personalissimo processo contro Eduardo e Damiano, con la resa dei conti che appare drammaticamente vicina. Nel frattempo Michele continua a patire la presenza e il comportamento di Scala. Marina è sotto ricatto di Mori, mentre Roberto si impegna a cercare una soluzione per Cristina.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.