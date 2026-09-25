Un posto al sole, le anticipazioni del 28 settembre 2026: gioco al massacro contro Damiano ed Eduardo

Grillo è ossessionato e continua il suo gioco al massacro contro Eduardo e Damiano: trama di "Un posto al sole" del 28 settembre

123RF Damiano ed Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 28 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 25 settembre 2026

Nella puntata di venerdì 25 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Spinto dal sospetto che Grillo sia legato alla scomparsa di Eduardo, Damiano decide di vederci chiaro. Intanto Alberto continua ad andare ogni giorno, pieno di speranza, a trovare Gianluca e scopre che, a volte, proprio le persone più inaspettate possono offrire parole di grande conforto. Dopo il licenziamento di Micaela, Nunzio e Samuel sono sempre più ai ferri corti.

Anticipazione della puntata del 28 settembre 2026

Grillo continua il suo cinico gioco al massacro nei confronti di Eduardo e Damiano, ma gli interrogativi sorti in seguito all’improvvisa sparizione di Renda potrebbero sventare il folle piano di vendetta dell’ispettore. Complice Serena, la tensione tra Samuel e Nunzio potrebbe dissiparsi, ma a complicare le cose, come al solito, ci penserà Lorenza. Mariella è entusiasta degli effetti benefici che lo yoga ha su di lei e, oltre a Guido, farà un nuovo e improbabile proselito.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 28 settembre al 2 ottobre 2026.