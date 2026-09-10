Un posto al sole, le anticipazioni dell’11 settembre 2026: Grillo impazzisce ed Eduardo è al bivio

Ufficio stampa Rai Eduardo, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 11 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 10 settembre 2026

Giovedì 10 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara e Rosa non si rassegnano all’idea che Eduardo sia andato via volontariamente. Grillo, sempre più preso dalla sua sete di vendetta, rivelerà che Sabbiese non è il suo unico obiettivo. L’aggravarsi della malattia di Gianluca getta Luca in profondo sconforto. Convinta che le tensioni al Vulcano siano colpa di Micaela, Silvia decide di prendere una drastica ma necessaria iniziativa.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.

Anticipazione della puntata dell’11 settembre 2026

Grillo è ormai una scheggia impazzita anche agli occhi dei suoi colleghi. Eduardo si troverà di fronte a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita. Lorenza ordisce una trappola ai danni di Samuel, nonostante Silvia prenda le sue difese. Un tragico anniversario è l’occasione per ricordare un evento che ha segnato e cambiato per sempre la storia del mondo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 7 all’11 settembre 2026.