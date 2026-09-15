Un posto al sole, le anticipazioni del 16 settembre 2026: la verità sulla sparizione di Eduardo

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella ma la verità è un'altra: trama di "Un posto al sole" del 16 settembre

Ufficio stampa Rai Eduardo, Un posto al sole

Torna l’appuntamento del mercoledì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di mercoledì 16 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 15 settembre 2026

Nella puntata di martedì 15 settembre abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Clara è disperata all’idea che il marito sia fuggito con Stella e il fatto che Rosa difenda Eduardo accresce la tensione fra lei e Damiano. Grillo è vicino a prendersi la propria rivincita con Sabbiese. Mortificato per l’errore clamoroso commesso al Vulcano, Samuel fa di tutto per recuperare, ma Micaela inizia a nutrire dei dubbi sulla reale natura dell’incidente. Serena si trova ad affrontare dei problemi con il b&b e la sua tempra nel cercare di risolverli finirà per rafforzare il suo legame con Filippo.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.

Anticipazione della puntata del 16 settembre 2026

Clara, Rosa e Damiano sono sempre più convinti che Eduardo sia fuggito con Stella, ma la realtà è ben diversa: Eduardo è in balìa di Grillo che, ottenuta una sua confessione, potrebbe non fermarsi, deciso a spingersi oltre. Intanto al Caffè Vulcano il clima si fa teso: le accuse di Micaela contro Lorenza, sostenute anche da Samuel, alimentano nuovi contrasti. Le condizioni di Gianluca restano stazionarie, mentre Alberto viene avvicinato da Vittoria, che gli rivolge una precisa richiesta.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 14 al 18 settembre 2026.