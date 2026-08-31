Un posto al sole, le anticipazioni dell’1 settembre 2026: conseguenze disastrose

L'arrivo di Gianluca provoca sviluppi disastrosi e Micaela peggiora la situazione col fidanzato: trama di "Un posto al sole" del primo settembre

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Ufficio stampa Rai Gianluca, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento serale con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di martedì 1 settembre 2026.

Nella puntata precedente del 31 agosto 2026

Lunedì 31 agosto abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Alberto si appresta a festeggiare il compleanno di Anna con un dono importante: un prezioso anello. Ma, dopo aver letto i messaggi del padre, la ragazza rischia di imboccare una pericolosa deriva autolesionista. Intanto Greta è pronta a parlare a Cristina della proposta di lavoro ricevuta e della concreta possibilità di trasferirsi a Salerno. Sul fronte di Samuel, sempre più insofferente nei confronti di Lorenza, arriva una nuova proposta da parte di lei che lui accoglierà con forte scetticismo.

Anticipazione della puntata del 1 settembre 2026

Micaela, decisa ad arginare Lorenza per difendere Samuel, finirà per peggiorare la situazione lavorativa del fidanzato; intanto Diego confiderà a Raffaele e Ornella di trovarsi davanti a un bivio sentimentale. Reduce da un mancato chiarimento con il figlio, Alberto si sfoga con Niko, che lo invita a dargli tempo e a godersi la serata con Anna. Ma l’arrivo di Gianluca, che chiederà proprio ad Anna un aiuto per arginare il padre, potrebbe innescare sviluppi disastrosi.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre