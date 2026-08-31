Funerali di Re Harald di Norvegia: quando e dove, come si svolgeranno e chi ci sarà

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Ansa Re Harald di Norvegia, la famiglia al cimitero per la prima funzione: la Regina Mette-Marit assente

La Norvegia si prepara all’ultimo saluto a Re Harald V, morto venerdì 28 agosto a 89 anni dopo oltre 35 anni di regno. Da giorni Oslo è diventata il centro di un lutto collettivo: migliaia di persone hanno lasciato fiori, candele e messaggi davanti al Palazzo Reale, mentre in tutto il Paese si sono moltiplicate le funzioni religiose in memoria del sovrano.

Ora, però, la fase spontanea del cordoglio lascia spazio al protocollo. I funerali di Stato sono fissati per mercoledì 9 settembre nella Cattedrale di Oslo, dove la cerimonia inizierà alle 13. Sarà il momento centrale dell’addio al sovrano che aveva ereditato il trono nel 1991 e che, alla sua morte, è stato immediatamente succeduto dal figlio Haakon, diventato Re Haakon VIII.

Quando e dove si terranno i funerali di Re Harald di Norvegia

Prima della cerimonia ufficiale, i norvegesi avranno la possibilità di rendere omaggio direttamente al sovrano. La bara di Harald è stata trasferita nella cappella del Palazzo Reale e dal primo settembre sarà accessibile al pubblico per l’ultimo saluto. Il trasferimento è avvenuto lunedì 31 agosto con una processione interna al palazzo alla quale hanno preso parte i principali membri della famiglia reale.

Il funerale si svolgerà invece il 9 settembre alle 13 nella Cattedrale di Oslo, lo stesso luogo che nel 1991 ospitò le esequie di Re Olav V, padre di Harald. A presiedere la funzione sarà Olav Fykse Tveit, presidente della Chiesa di Norvegia.

La giornata comincerà con un momento privato nella cappella del Palazzo Reale, riservato ai familiari più stretti. Successivamente, dalla Fortezza di Akershus verrà sparata una salva di 21 colpi di cannone, dando simbolicamente il via alla parte pubblica delle celebrazioni.

La processione, il minuto di silenzio e la sepoltura ad Akershus

La bara di Harald verrà poi accompagnata dal Palazzo Reale alla Cattedrale di Oslo attraverso una solenne processione alla quale prenderanno parte la famiglia reale, le più alte autorità norvegesi e gli ospiti internazionali.

Alle 13, con l’inizio della funzione, in tutta la Norvegia sarà osservato un minuto di silenzio. Terminata la cerimonia religiosa, inizierà un secondo corteo, più ristretto, diretto verso la Fortezza di Akershus, dove si trova il Mausoleo reale.

È lì che Harald verrà sepolto, accanto agli altri membri della dinastia norvegese. Il monarca riposerà nel mausoleo insieme ai suoi antenati, tra cui Re Olav, la Principessa ereditaria Märtha, la Regina Maud e Re Haakon VII.

La Fortezza di Akershus, affacciata sul porto della capitale, rappresenta da secoli uno dei luoghi simbolo della monarchia norvegese. Dopo la sepoltura sono previsti ulteriori onori militari e la conclusione ufficiale del periodo più solenne del lutto nazionale.

Chi ci sarà: i reali già confermati e quelli attesi

Il funerale di Harald è pronto a trasformarsi anche in un grande incontro tra le case reali europee. Tra le presenze già annunciate ci sono quelle di Re Frederik X e la Regina Mary di Danimarca, che hanno rinviato una visita di Stato in Belgio proprio per essere presenti a Oslo il 9 settembre. Con la coppia reale potrebbe esserci anche la Regina emerita Margherita.

Tra gli ospiti attesi pure i rappresentanti delle case reali di Belgio e Spagna. Re Filippo e la Regina Mathilde hanno già confermato ufficialmente la loro presenza.

Tra le due famiglie reali esiste tra l’altro un legame di parentela: Alberto II del Belgio, padre di Filippo, era cugino del sovrano norvegese. Ancora da ufficializzare, invece, la partecipazione di Felipe e Letizia di Spagna.

Secondo i media spagnoli, la coppia reale avrebbe in programma di raggiungere Oslo per l’ultimo saluto ad Harald. Felipe, poi, è uno dei padrini della Principessa Ingrid Alexandra.

Dalla Svezia arriveranno Re Carlo XVI Gustavo, la moglie Silvia, la Principessa ereditaria Victoria e il marito Daniel. Proprio Victoria era profondamente legata ad Harald, che nel 1977 divenne uno dei suoi padrini di Battesimo. Dopo la morte del Re, la 49enne ha affidato ai social un commosso ricordo del suo zio Harald, descrivendolo come un uomo caloroso, spiritoso e capace di far sentire comprese le persone che gli stavano accanto.

La lista degli ospiti sarà sicuramente molto più ampia. Gran Bretagna, Paesi Bassi, Monaco, Giordania, Lussemburgo e Liechtenstein invieranno membri di primo piano delle rispettive famiglie reali. Attesi anche rappresentanti della Casa imperiale giapponese.

Per il Regno Unito, tra i nomi ipotizzati figurano Re Carlo, la Regina Camilla e il Principe William. Dagli Stati Uniti dovrebbe arrivare Donald Trump mentre non è ancora chiaro chi rappresenterà l’Italia.