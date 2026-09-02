Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

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Re Carlo non ha ancora confermato la sua presenza ai funerali di Stato di Re Harald V di Norvegia che si terranno il prossimo 9 settembre nella Cattedrale di Oslo. Ma quasi certamente non vi parteciperà, anche se nel 1991 accompagnò sua sorella Anna, alle esequie del precedente Sovrano norvegese, Olav V. La sua assenza però non desterà scalpore.

Re Carlo, perché non andrà ai funerali di Re Harald V

Quasi certamente Re Carlo non parteciperà ai funerali di Stato Harald V di Norvegia. Il Palazzo per ora non ha comunicato nulla di ufficiale. Ma secondo la recente tradizione, raramente il Monarca britannico partecipa alle esequie di un altro Sovrano.

Sua madre, la Regina Elisabetta, andò a pochissimi funerali, preferendo farsi rappresentare da altri membri senior della Famiglia Reale. Una regola introdotta per evitare di creare incomprensioni e incidenti diplomatici.

Infatti, la presenza del Re sempre garantita a qualsiasi cerimonia funebre di Stato potrebbe causare problemi di sovrapposizione con la sua agenda istituzionale. E se alcuni impegni non fossero rimandabili, dovrebbe negare la sua partecipazione all’eventuale funzione, creando disparità e tensioni non volute con le altre Case Reali.

Così, per non trovarsi nell’imbarazzante situazione di dover giustificare un’eventuale assenza, il Re britannico preferisce delegare questo compito ai membri più prossimi della sua famiglia. Recentemente, abbiamo visto il Principe William rappresentare la Corona britannica al posto del padre durante i funerali di Papa Francesco.

Re Carlo, chi lo sostituisce ai funerali di Harald V

Perciò, è altamente probabile che William e Kate Middleton o la Principessa Anna parteciperanno ai funerali di Harald V. Tra l’altro la sorella di Re Carlo è la madrina di Haakon, il nuovo Re di Norvegia. Dunque, in considerazione di questo legame, quasi certamente la scelta cadrà su di lei.

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D’altro canto, la stessa cosa era accaduta alle esequie di Olav V, padre del defunto Harald V. Il 31 gennaio 1991 la Regina Elisabetta si fece rappresentare da suo figlio Carlo e da sua figlia Anna alla cerimonia funebre di Stato. Lo stesso accade per Ranieri di Monaco che inviò al suo posto Alberto.

In ogni caso, se Re Carlo dovesse presenziare ai funerali di Harald V, sarà accompagnato dalla Regina Camilla.

Funerali di Re Harald V, i Reali che hanno confermato la loro presenza

Intanto, le conferme delle diverse Case Reale per la partecipazione ai funerali del 9 settembre stanno arrivando al Palazzo di Oslo. Sicuramente saranno presenti Maxima e Wilhelm Alexander d’Olanda con le figlie Amalia e Beatrice, Mary e Federico di Danimarca, Filippo e Mathilde del Belgio e il Principe ereditario Akishino e la Principessa ereditaria Kiko del Giappone.

Invece devono ancora confermare la loro presenza Felipe e Letizia di Spagna e Alberto di Monaco che quasi certamente non sarà accompagnato da Charlene.