“Mi sento persa”. Le difficoltà di Roberta Beta: dal lavoro al figlio che è andato via

La prima edizione del Grande Fratello è stata un “successo”, non solo dal punto di vista degli ascolti, ma anche perché è stato un esperimento sociale in diretta televisiva. E di personaggi di quell’edizione, condotta da Daria Bignardi, ne ricordiamo tanti, come Pietro Taricone, Cristina Plevani, Marina La Rosa. C’era anche Roberta Beta, che negli anni ha fatto carriera e che oggi non sta vivendo un periodo roseo, a causa del lavoro e del figlio che è lontano da lei.

Roberta Beta, i problemi lavorativi

“Da sei anni non faccio più radio ma quando la gente mi vede presentare un libro di un amico o un evento benefico chiede perché non mi vengano date nuove opportunità. E questo è davvero frustrante”. Durante un’intervista al settimanale Nuovo, Roberta Beta ha parlato apertamente dei suoi problemi lavorativi, che aveva già ampiamente affrontato sui social. La 56enne, infatti, si era lasciata andare a un lungo sfogo.

Dalla prima edizione del Grande Fratello, andata in onda nel 2000, di tempo ne è trascorso. E ovviamente Roberta ha seguito la sua strada nel mondo dello spettacolo, rivestendo diversi ruoli, da inviata a giornalista. Tra l’altro, è stata anche opinionista in TV – era spesso invitata nei salotti di Barbara D’Urso – ma ha collaborato anche con Pippo Baudo. E ha delle enormi qualità come speaker radiofonica.

La speranza per il futuro

Ha lavorato per anni, in modo incessante, senza mai fermarsi. E questo periodo di stop forzato – e non richiesto – è per lei un grande problema, dal momento in cui non ha mai voluto smettere. Ma Roberta Beta non è una donna che si arrende: “Se nessuno mi dà un’opportunità vorrà dire che me la creerò da sola. Ho già in mente una trasmissione e poi con il mio agente stiamo portando avanti vari progetti tv. Incrocio le dita“.

Qualche proposta, in realtà, la riceve: tuttavia, non sono mai previsti compensi. E non vuole in alcun modo piegarsi a “svendere” la sua professionalità, come è giusto che sia. Di progetti ne ha, e spera tanto di poterli vedere realizzati. E lo speriamo anche noi, in modo tale che possa ritrovare la sua serenità e riempire i giorni della sua vita.

La lontananza del figlio Filippo

C’è un’altra costante nella vita di Roberta Beta, che è il figlio Filippo, che ha avuto da un uomo con cui poi la storia d’amore non ha funzionato e non è andata avanti. Tanto che la Beta ha cresciuto Filippo praticamente da sola. Mamma presente e sempre dalla parte del suo amato figlio, di recente si è trasferito a Milano in vista degli studi, per frequentare la Facoltà di Giurisprudenza.

“Filippo è sempre stato la mia priorità. Per amor suo ho detto tanti no e per lui ho sacrificato la mia carriera. È arrivato in un momento in cui ero lanciata come un razzo, ma non ho rimpianti e rifarei tutto”. In un periodo così difficile, per Roberta non è facile affrontare la lontananza del figlio, ma anche lui deve fare la sua strada, percorrere il suo futuro.