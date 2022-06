Cosa fa oggi Roberta Beta del “Grande Fratello”

Fonte: IPA Roberta Beta, cosa fa oggi: le difficoltà lavorative

Nel corso delle edizioni del Grande Fratello ci sono stati tanti concorrenti che si sono contraddistinti per la bravura e l’impegno sul lavoro, o anche per la propria personalità. Uno dei nomi che si ricorda assolutamente della prima edizione del GF è di Roberta Beta, che negli ultimi tempi ha voluto parlare apertamente delle sue difficoltà. Cosa fa oggi?

Che fine ha fatto Roberta Beta del primo Grande Fratello

Sono tanti i nomi che ricordiamo della prima storica edizione del Grande Fratello. Roberta Beta, infatti, è stata la compagna di avventura di Marina La Rosa, Pietro Taricone. Di certo, è stata tra le concorrenti più chiacchierate e ai tempi è riuscita ad avere un ruolo centrale nelle dinamiche della Casa più spiata d’Italia.

Attivissima sui social, è possibile seguire la Beta su Instagram, dove ha sempre raccontato la sua quotidianità. Roberta, che è iscritta all’albo dei giornalisti della Lombardia, è anche una speaker radiofonica. Negli anni non è mai sparita del tutto dalla televisione, anche se ultimamente gli inviti sono diminuiti: ha partecipato ai salotti di Barbara D’Urso nelle vesti di opinionista, ma non solo, perché è stata anche una inviata per La Vita in Diretta, ruolo che ha svolto per cinque anni.

Lo sfogo su Instagram di Roberta Beta: le difficoltà a causa del lavoro

Ci sono periodi migliori di altri, e alcuni che faticano decisamente a ripartire: è quanto sta accadendo alla Beta al momento, che ha voluto raccontare su Instagram le difficoltà legate al mondo del lavoro, che la stanno rattristando molto. Da qualche tempo, ha cambiato anche agente, con la speranza di poter tornare in televisione. Nel 2016 ha provato a entrare nella politica, ma non è mai stata eletta.

“Oggi la mia giornata è vuota perché manca il lavoro. Oggi lo accuso e lo voglio condividere, perché è un anno che non lavoro. Cioè faccio cose, ne faccio tante, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto i piedi. È inutile far finta di niente. Questo è, purtroppo”, ha raccontato su Instagram, lasciandosi andare a un lungo sfogo.

La vita sentimentale di Roberta Beta

Non è la prima volta che Roberta Beta usa i social per narrare gli accadimenti della sua vita. Già nel 2020, infatti, aveva annunciato la rottura con il compagno, dopo ben sette anni insieme, a causa di un tradimento. “Per me il tradimento è una cosa inaccettabile, capace di farmi superare ogni dolore e la paura di restare sola. Certo, è chiaro che dopo qualche giorno ho avuto dei ripensamenti. Lui mi mancava tanto, ho pensato che forse avevo esagerato”.

Tuttavia, dopo il tradimento, Roberta non ha smesso di credere nell’amore e, grazie a un colpo di fortuna, lo ha trovato. Oggi è legata a Paolo Attardo, scenografo. La coppia si conosce da tempo, ma solamente negli ultimi due anni ha avuto modo di frequentarsi. Proprio la Beta non pensava di poter tornare ad amare e di trovare la sua “anima gemella“: ha definito Paolo come un “uomo selvaggio, autentico, libero, rock”.