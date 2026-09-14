Re Carlo, rivelato cosa pensa davvero di Kate Middleton

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IPA Re Carlo e Kate Middleton

Da decenni ormai Kate Middleton è una figura costante nella famiglia reale. Ma cosa pensa davvero Re Carlo di lei? Lo scopriamo solo oggi grazie ad una fonte di Palazzo che ha rivelato il vero pensiero del sovrano.

Cosa pensa Re Carlo (davvero) di Kate Middleton

Nel suo libro King Charles III: The Inside Story, Robert Hardman ha riportato le rivelazioni di un carissimo amico di Re Carlo. “Carlo pensa che Catherine stia facendo un lavoro meraviglioso – ha spiegato -, non solo con i suoi doveri reali, ma anche crescendo i suoi nipoti”.

Qualche tempo fa la stessa Kate Middleton aveva raccontato il rapporto con Re Carlo, ricordando anche il loro primissimo incontro quando William decise di portare a corte la futura principessa del Galles. “È stato molto, molto accogliente, molto cordiale. Non sarebbe potuto andare meglio, davvero, per me”, aveva rivelato.

Secondo quanto svelato da Robert Hardman il legame fra i due si sarebbe rafforzato anche per via delle esperienze vissute. Come ben sappiamo infatti nel febbraio del 2024 a Re Carlo è stato diagnosticato un cancro, mentre un mese dopo Kate Middleton ha rivelato al mondo di aver iniziato la battaglia contro la sua malattia. Entrambi dunque hanno vissuto la stessa battaglia e lo stesso dolore, un percorso difficile che li avrebbe avvicinati ulteriormente.

La mossa di Re Carlo per riavvicinarsi a William e Kate Middleton

Anche dopo il ritorno di Meghan Markle e Harry in Inghilterra, Kate Middleton avrebbe assunto un ruolo ancora più importante per Re Carlo. Proprio per rispettare il legame con il figlio William – da anni in lite con Harry – e la nuora, il sovrano avrebbe diffuso l’ormai famosa lettera in cui chiarisce la posizione di Buckingham Palace nei confronti dei duchi di Sussex.

“Per evitare dubbi o confusioni, il re ha disposto che vengano condivise le seguenti informazioni”, si legge in una comunicazione diffusa da Buckingham Palace in cui Re Carlo ha spiegato nei dettagli lo status di Harry e Meghan Markle, affrontando anche le questioni legate alla sicurezza della coppia.

“È noto che nel gennaio 2020 il duca e la duchessa si sono ritirati dall’incarico di svolgere funzioni di rappresentanza per conto del Sovrano e non sono più membri attivi della Famiglia Reale – leggiamo -. Questa posizione, distinta dagli incarichi istituzionali e reali svolti dai membri attivi della Famiglia Reale, e la libertà personale che ne deriva per la coppia in termini di indipendenza finanziaria e di tutela della propria privacy, continueranno a essere pienamente rispettate”.

La lettera avrebbe ricucito la spaccatura con William e Kate, ma avrebbe anche creato nuovi dubbi in Harry e Meghan Markle che, almeno sino a qualche mese fa, erano convinti di poter tornare indisturbati in Inghilterra.

“Harry è sempre più preoccupato del ruolo che lui e Meghan ricoprono all’interno della famiglia reale – ha raccontato un insider a Heat -. Stanno iniziando a rendersi conto che le loro passate indiscrezioni potrebbero aver causato danni permanenti e temono di aver aspettato troppo a lungo per rimediare”.