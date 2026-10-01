Re Carlo, salta l’incontro con Harry. Paura per Archie e Lilibet a scuola

Harry è tornato nel Regno Unito ma l’incontro con Re Carlo non arriva e William resta distante. Intanto scatta un nuovo allarme per i figli Archie e Lilibet

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IPA Carlo e Harry d'Inghilterra

Harry è tornato nel Regno Unito da oltre un mese ma l’incontro con Re Carlo non c’è ancora stato. Il Principe e la moglie Meghan Markle sono atterrati all’aeroporto di Birmingham lo scorso 26 agosto ma i rapporti con la royal family non sono migliorati, anzi. William e Kate Middleton non hanno alcuna intenzione di fare pace e dimenticare il passato. E intanto per i Sussex si aggiunge un’altra preoccupazione: un allarme legato alla sicurezza di Archie e Lilibet nella loro nuova scuola britannica.

Perché Re Carlo e Harry non si sono ancora incontrati

A più di un mese dal ritorno di Harry e Meghan nel Regno Unito, Carlo e il figlio minore non si sono ancora visti di persona. Secondo quanto riferisce Hello, i contatti tra i due non si sono comunque interrotti: il Re e il Principe hanno avuto una conversazione telefonica già durante la prima settimana dal ritorno del Duca nel Paese.

A rendere più difficile un incontro sono stati gli spostamenti del sovrano. Carlo ha trascorso gran parte di settembre in Scozia, tornando a Londra soltanto brevemente per alcuni impegni ufficiali all’inizio del mese. Harry e Meghan, invece, si sono stabiliti temporaneamente nelle Cotswolds, dove alloggiano in una residenza non appartenente ai Windsor. La coppia è stata avvistata anche in alcuni locali della zona, tra cui il Falkland Arms e Soho Farmhouse a Great Tew.

L’ultimo incontro di persona tra Carlo e Harry risale dunque a luglio, quando il Duca e l’ex attrice hanno portato Archie, sette anni, e Lilibet, cinque, a Highgrove House, nel Gloucestershire, per trascorrere del tempo con il nonno paterno.

Se con Carlo il dialogo è aperto, molto più profonda resta la distanza da William. Da quando Harry e Meghan Markle sono tornati in Gran Bretagna, non c’è stato alcun incontro con l’erede al trono e Kate Middleton.

E mentre resta aperta la questione dei rapporti familiari, nelle ultime ore l’attenzione dei Sussex si è spostata su Archie e Lilibet e su un tema che Harry considera da sempre particolarmente delicato: la sicurezza della sua famiglia.

Harry e Meghan, l’allarme davanti alla nuova scuola dei figli

Harry e Meghan hanno dovuto affrontare un nuovo episodio che riguarda Archie e Lilibet. Alcuni paparazzi sono stati beccati nei pressi della nuova scuola frequentata dai due bambini.

Due persone con zaini, a bordo di un furgone bianco, sono state notate dalla vigilanza privata e dal personale dell’istituto mentre si muovevano lungo il perimetro della scuola e osservavano l’area. La vicenda ha destato particolare preoccupazione anche per il contesto di sicurezza della zona e per la presenza nell’istituto di bambini americani appartenenti a famiglie collegate alla vicina base RAF Fairford.

Durissima la reazione della coppia. “La decisione dei fotografi di comportarsi in questo modo nei pressi di una scuola è straordinariamente sconsiderata”, ha dichiarato un portavoce del team Sussex.

Per Harry, il tema della protezione della famiglia è da tempo centrale ed è stato uno dei nodi più delicati della sua vita dopo l’uscita dai ranghi senior della monarchia.

Tra l’altro Archie e Lilibet hanno già cambiato istituto una volta da quando la famiglia ha lasciato gli Stati Uniti. Harry e Meghan hanno infatti ritirato i bambini dalla scuola britannica scelta inizialmente dopo appena due giorni di frequenza.

Il ritorno dei Sussex si sta così rivelando più complicato del previsto: Carlo e Harry non si sono ancora rivisti, la distanza da William e Kate rimane e ora l’allarme attorno ad Archie e Lilibet aggiunge un’altra fonte di preoccupazione alla coppia.