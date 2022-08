Aurora Ramazzotti senza veli su Instagram: una sirena. La sua vacanza con Goffredo

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti baciata dal sole: il fascino della bellezza al naturale

Bella e sensuale: Aurora Ramazzotti è in vacanza alle isole Eolie con gli amici e Goffredo. E su Instagram si mostra in alcuni scatti senza veli in cui assomiglia proprio a una sirena.

Immagini nelle quali la giovane conduttrice si mostra senza trucco, tra gli scogli e il mare. Ovviamente non poteva mancare anche un riferimento a un suo precedente post di qualche mese fa.

Aurora Ramazzotti sirena su Instagram: gli scatti senza veli

Sensuale come non mai: Aurora Ramazzotti ha condiviso due immagini sul suo profilo Instagram nelle quali si mostra coperta solo dallo slip del costume e dalle sue mani. Due scatti bellissimi in cui la conduttrice è stata immortalata al naturale e in tutto il suo fascino.

Nella prima foto la si vede appoggiata a uno scoglio con un braccio a coprire il seno, mentre il resto del corpo è nascosto dal mare. Nel secondo, invece, è seduta sulle rocce e la mano copre il petto.

Aurora Ramazzotti non è solita condividere immagini così sensuali, ma questa volta ha voluto fare un’eccezione. Che è piaciuta ai suoi tanti fan. Il post infatti è stato accolto da tantissimi mi piace e commenti, tra cui quelli dei suoi amici. A partire da Tommaso Stanzani che l’ha paragonata a una sirena, fino a Jonathan Kashanian, autore degli scatti.

Il parere è pressoché unanime: Aurora è stupenda. Non sono mancati dei commenti più taglienti, ma a uno di questi la conduttrice ha voluto rispondere sottolineando che la sua libertà di pubblicare ciò che vuole e spiegando il perché di queste foto: “il senso è che ho un profilo Instagram e posto le foto che mi va di postare”, ha scritto.

Al momento si trova in vacanza alle isole Eolie con un gruppo di amici, compreso il fidanzato Goffredo Cerza. Oltre a Jonathan Kashanian è presente anche Sara Daniele.

Tutti loro stanno condividendo e mostrando su Instagram, attraverso storie e immagini, le loro giornate tra barca e passeggiate, all’insegna del divertimento e del relax.

Aurora Ramazzotti, la didascalia delle foto

Aurora Ramazzotti nella didascalia delle foto ha fatto un chiaro riferimento a un suo post di qualche tempo fa. Infatti ha scritto: “Free the nipple Eolie edition”.

E la memoria corre subito a una sua battaglia di qualche mese fa quando, ad aprile, aveva condiviso degli scatti a tema. Prima una foto nelle storie Instagram in cui la si vedeva indossare un top senza reggiseno sotto. Nulla di particolare, ma qualcuno aveva storto il naso. Tanto che Aurora aveva poi risposto spiegando – con un po’ di ironia – che tutte le specie animali hanno i capezzoli. Poi nel suo feed aveva pubblicato alcuni scatti accompagnati da una didascalia con un messaggio molto chiaro: “Free the nipple”, ovvero “Libera i capezzoli”.

Aurora Ramazzotti, ma non solo: le star che si spogliano

Negli ultimi mesi abbiamo assistito al proliferare di scatti più liberi su Instagram. Aurora Ramazzotti, infatti, non è la prima a mostrare un po’ di più il suo corpo. A farlo più spesso, ad esempio, è stata Victoria De Angelis: la bassista dei Måneskin pubblica di frequente scatti liberi e sensuali. Lo stesso fa Chiara Ferragni con look provocanti e immagini in cui non esita a mostrarsi.

Di recente, poi, è stata Sharon Stone a condividere tutto il suo incredibile fascino con un topless che lascia senza fiato.

Bellissime e libere, ma soprattutto sensuali senza essere volgari. L’estate di molte vip è all’insegna di maggiore consapevolezza del proprio corpo e del proprio fascino.