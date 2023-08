Aurora Ramazzotti senza veli sotto la doccia: così celebra il suo corpo dopo la maternità

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Un’estate da sogno quella trascorsa da Aurora Ramazzotti, la sua prima da mamma, alla scoperta di nuove avventure al fianco del compagno Goffredo e del loro piccolo Cesare Augusto. L’influencer non ha rinunciato a condividere su Instagram i momenti salienti di questo agosto non ancora concluso con una serie di scatti al mare (e non solo). Tra questi ha fatto capolino uno più audace di altri: una foto senza veli sotto la doccia, con la quale ha voluto celebrare le sue nuove forme dopo la maternità.

Aurora Ramazzotti, foto senza veli su Instagram: la celebrazione del suo corpo

Non potrebbe essere un momento più felice per Aurora Ramazzotti, che si sta godendo un’estate da favola al mare in compagnia del compagno Goffredo Cerza e del loro primo figlio, Cesare Augusto. Si tratta anche della sua prima estate da mamma, delle prime scoperte del piccolo di casa, di una nuova avventura insieme agli amici di sempre.

Così l’influencer ha affidato a Instagram il ricordo di questo agosto meraviglioso, che non è ancora giunto al termine ma che le ha regalato momenti indimenticabili. Per questo la figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha pubblicato un carosello di scatti che la ritraggono a mare con il compagno, dolcissimo papà in spiaggia con Cesare, con l’amica Sara Daniele, tra gite in barca e abbracci fraterni, baci al sapore di sale.

Tra questi ne è apparso uno più audace degli altri: Aurora ha ceduto al fascino della nudità con una foto senza veli sotto la doccia, con la quale ha voluto celebrare il suo corpo e le sue forme morbide dopo la maternità. Anche questa volta ha rinunciato a ogni tipo di filtro per mostrarsi esattamente com’è, senza alcun tipo di artificio.

Lo scatto, com’era prevedibile, ha scatenato centinaia di like e commenti. E tra le critiche degli hater, purtroppo immancabili sui social, sono in molti ad aver appoggiato la decisione dell’influencer, interpretando al meglio il messaggio da lei lanciato, quello dell’auto-accettazione. “Sei bella, sempre Aurora. E viva le donne, nude, vestite, con qualsiasi colore, con qualsiasi tipo di capelli, difetti e imperfezioni”, ha scritto un’utente sostenendo la sua decisione.

Aurora Ramazzotti, i suoi messaggi di auto-accettazione

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti si mostra al naturale, senza alcun filtro, senza per questo rinunciare alla sua femminilità: all’inizio della bella stagione si è mostrata in bikini, il suo primo da mamma; poi ha sfoggiato uno splendido look fluo sensuale e audace, dimostrando di vivere serenamente i cambiamenti del proprio corpo dopo il parto.

“L’immagine allo specchio non mi fa paura, racconta la vita”, aveva scritto qualche tempo fa su Instagram, a corredo della sua prima foto in intimo condivisa dopo il parto. “Oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla”, aveva detto, supportando chi come lei sta affrontando i momenti delicati del post parto.