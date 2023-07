Aurora Ramazzotti, il primo bikini da mamma su Instagram è senza filtri

Ormai, in piena estate inoltrata, quasi tutte le vip si sono mostrate in bikini su Instagram. C’è chi ha lanciato nuove tendenze (come Clizia Incorvaia che ha provato un bikini in stile Hello Kitty), e chi, come Aurora Ramazzotti, ha prediletto uno stile semplice, senza filtri, senza trucco o inganno. La foto condivisa su Instagram ha ottenuto tantissimi commenti positivi (con una piccola polemica). Un inno all’essere naturali, senza risultare artificiali in alcun modo e promuovere una corretta accettazione di sé.

Aurora Ramazzotti, il primo bikini da mamma su Instagram

Per Aurora Ramazzotti, la vita da mamma è iniziata ufficialmente con la nascita di Cesare Augusto, primo nipotino di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, nato dall’amore con Goffredo Cerza. Da poco la Ramazzotti è tornata ad allenarsi con costanza, senza però mettersi fretta, come è giusto che sia, rispettando i tempi del suo corpo. In bikini, non ha paura di mostrare le sue curve al mare: uno scatto potente, perché, in un mondo artefatto come quello dei social, è la normalità a vestirsi d’eccezione.

Naturalmente, questa è la prima estate da mamma: speciale per definizione. Il tempo delle “prime volte” è sempre il migliore, da ricordare e tenere nel proprio cuore per sempre. La Ramazzotti, nel corso della gravidanza e in seguito al parto, ha spesso condiviso foto e video su Instagram, sostenendo l’idea di poter vivere la maternità in modo libero.

L’elogio al corpo al naturale senza filtri

Sono diversi gli argomenti e le tematiche affrontate proprio da Aurora Ramazzotti su Instagram, tra cui proprio il cambiamento del corpo, che non è mai facile da portare sui social, complici le critiche che fin troppo spesso possono stancare e ferire. “L’immagine allo specchio non mi fa paura, racconta la vita”, aveva spiegato nella prima foto in intimo condivisa dopo il parto.

“Oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla”, una lezione di vita che si può osservare anche negli scatti condivisi al mare in bikini.

Per l’occasione, la Ramazzotti ha trascorso un weekend al mare: “La mia Liguria”, ha scritto a corredo del post, che in molti hanno interpretato come una “frecciatina” verso lo spot di Elisabetta Canalis. Cosa ha indossato Aurora? Un due pezzi piuttosto semplice, monocolore, ovvero blu. Ma a colpire è indubbiamente la bellezza senza artefici, senza correzioni in post-produzione. Una foto che è reale.

La ripresa dell’attività fisica

Dalla nascita di Cesare sono passati ormai mesi, e la Ramazzotti ha ripreso a dedicarsi all’attività fisica con piccoli allenamenti in palestra. Inoltre, ha ripreso anche a correre, una sua grande passione in “stop” per un anno. “A volte fatico a credere. Le cose incredibili che il corpo umano sa fare”. Per lei, l’attenzione verso queste tematiche è sempre stata molta, anche per sensibilizzare i follower: ormai, siamo tutti assuefatti dai filtri. Ma non perdiamo mai di vista la bellezza al naturale, la potenza di condividere uno scatto e dire: sì, siamo proprio noi.