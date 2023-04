Aurora Ramazzotti dopo il parto si mostra su Instagram: il messaggio a tutte le donne

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti mamma, perché il figlio Cesare non è nato in Italia

Aurora Ramazzotti ha condiviso con i propri, numerosissimi, follower ogni aspetto dell’avventura della maternità. Dall’annuncio della dolce attesa fino al nome del nascituro, su Instagram ha pubblicato gioie e dolore, paure ed entusiasmi di una giovane mamma. E la narrazione social continua: stavolta l’influencer lancia un messaggio di accettazione a tutte le donne.

Aurora si mostra in bikini davanti allo specchio, serena e sorridente, con una nuova consapevolezza di chi ha capito che il corpo è solo un involucro, uno strumento da amare ma che non definisce chi siamo, né aggiunge o toglie alcun valore alla nostra persona. Vera body positivity, così come dovrebbe essere.

Aurora Ramazzotti, la toccante lettera allo specchio

Diventare madre porta una nuova consapevolezza, verso sé stesse e il proprio corpo. Le priorità si ribaltano e si diventa meno fragili di fronte a ciò che, prima, aveva il potere di distruggere la serenità. Sembra essere questa la morale del bel messaggio condiviso su Instagram da Aurora Ramazzotti che, di fronte allo specchio con il pancino da neomamma, scrive una lettera alla sé del passato.

“A due anni inizi a riconoscere la tua immagine riflessa nello specchio e da quel momento in poi con quella superficie riflettente comincia una vera e propria relazione, tra le più durate della tua vita”, così inizia il racconto della figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, che ripercorre le insicurezze dell’adolescenza: “Quando ero adolescente c’erano giorni in cui immaginavo un mondo senza quel riflesso, passavo ore a cercare di dimenticarmi del mio ed entravo a testa bassa nei bagni per evitare di incrociare quell’immagine”.

L’influencer prosegue poi con una testimonianza in cui è facile riconoscersi: “Non so bene a che punto la mia, di relazione con essa, si sia complicata tanto, forse intorno a quando ho iniziato a capire che un semplice gioco di luce potesse condizionare la mia intera esistenza. Tutto quanto sembrava basarsi su quella relazione, un attimo fuggente in grado di sconvolgere una vita, di far dimenticare la vera bellezza dell’anima, di portare malattie e pianti e di tutto e di più. Non lo sapevo, perché non l’avevo deciso io, era successo e basta, che con quell’immagine riflessa fosse nata una relazione disfunzionale, pericolosa”.

Un conflitto che sembra non poter trovare pace, anche quando il corpo si plasma ai nostri desideri: “Come ogni relazione di quel tipo si alternavano momenti di pacata serenità a lotte furiose. Anche quando sembrava andare tutto per il meglio, anche quando mi sorprendevo a pensare ‘è cambiata, questa volta per davvero’, non era mai così, stavo cucendo delle toppe colorate su un jeans strappato. L’ho capito solo dopo che il mio errore stava nel credere che fosse cambiando quell’immagine che avrei sanato la relazione frammentata”.

Non è il corpo che va cambiato, ma la percezione che ne abbiamo, prosegue la compagna di Goffredo Cerza: “Perché non importava quanto mi mettessi d’impegno a fare in modo che la luce riflettesse diversamente sul mio volto, sul mio ventre, sui disegni tracciati dalla vita sulla mia pelle. C’era qualcosa che doveva cambiare dentro, dove nessuno potrà mai vedere”.

Il lungo sfogo si conclude con un messaggio positivo, oggi “la relazione procede a gonfie vele, oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla. Nei giorni ‘no’ anziché voltarmi la fisso dritta nei suoi più severi giudici, ci prendiamo a pugni un po’ e poi torniamo ad accarezzarci e mi ricordo che in fondo poverina può solo mostrarmi l’involucro di me, io sono tutt’altro”.

Il messaggio alle donne di Aurora Ramazzotti

Non poteva restare inascoltato il sincero sfogo di Aurora, che ha subito provocato la commozione delle donne all’ascolto, alle prese con le stesse paure e consolate dall’idea di non essere sole nella battaglia contro gli stereotipi che pretendono la perfezione. Tra queste anche un’altra nota futura mamma, Beatrice Valli, che sotto il post ha risposto: “Stupenda, le parole più belle, vere!”