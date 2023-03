Aurora Ramazzotti mamma, perché il figlio Cesare non è nato in Italia

Una nascita attesissima, che ha riempito di gioia il pubblico di Aurora Ramazzotti e quello dei suoi genitori, Eros e Michelle Hunziker. La giovanissima conduttrice ha dato alla luce il suo primogenito nella mattinata del 30 marzo e non potrebbe essere più felice. A dimostrarlo ci sono infatti i primi scatti del nuovo arrivato insieme a mamma e papà Goffredo Cerza, che le è stato accanto in ogni momento. Il piccolo si chiama Cesare, come mostrano i braccialetti sfoggiati dai neo-genitori, e non è nato in Italia. Scopriamo il motivo dietro questa scelta.

Perché il figlio di Aurora Ramazzotti non è nato in Italia

La sua decisione era nota da tempo ed era stata confermata da alcuni scatti paparazzati che la ritraevano, insieme a mamma Michelle Hunziker, Goffredo Cerza e le sorelline Sole e Celeste Trussardi, nei pressi della clinica Sant’Anna a Sorengo, in Svizzera. Una scelta che non è casuale: qui infatti è nata anche lei, il 5 dicembre 1996 e sua mamma.

La struttura è già stata definita come la clinica dei vip, dato che in moltissimi la scelgono per far nascere i propri figli. Tra i personaggi noti che si sono spostati in Svizzera per il momento del parto ricordiamo, tra i tanti, anche Barbara Berlusconi, mamma di ben 5 figli. Sul sito della clinica, si legge: “In Ticino, la maternità ha una tradizione lunga e consolidata che si chiama Clinica Sant’Anna. Fin dalla sua fondazione, avvenuta nel 1934, la Clinica ha avuto quale missione quella di accompagnare e assistere le partorienti. Questa tradizione lunga oltre 54000 parti, si rinnova ogni giorno, con la nascita di nuovi bimbi: nel corso del 2015 sono venuti alla luce oltre 800 neonati, dato che rappresenta poco meno di un terzo delle nascite dell’intero Cantone”.

Ma perché Aurora Ramazzotti avrebbe scelto Sorengo per la nascita del piccolo Cesare? La risposta appare davvero ovvia: per mantenere la tradizione di famiglia. È infatti un aspetto a cui tutti tengono molto: basti pensare che la primogenita di Michelle Hunziker, nelle settimane che hanno preceduto il parto, ha realizzato un album ricco di foto che racconta la sua storia d’amore con Goffredo Cerza, proprio come aveva fatto la sua mamma per lei (lo ha dichiarato la conduttrice svizzera in un’intervista Verissimo).

La prima foto di Cesare su Instagram

Non abbiamo visto che una manina, stretta in pugno deciso a colpire quello del suo papà come se fossero già migliori amici. Aurora Ramazzotti aveva già parlato della sua decisione di mostrare poco il piccolo sui social, in una recente intervista a Vanity Fair, senza però voler ricalcare la scelta dei suoi genitori che non l’hanno mostrata fino ai suoi 18 anni.

La domanda sorge quindi spontanea: vedremo il piccolo Cesare Cerza sui social? La risposta che aveva dato Aurora era stata Ni. Di certo, è ancora presto perché la neo-mamma prenda una decisione definitiva. Insieme a Goffredo, ingegnere romano al quale è legata da 6 anni, si sta godendo la gioia per l’arrivo del bambino che hanno atteso a lungo e hanno cercato. Le nozze, invece, possono ancora aspettare.