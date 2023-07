Aurora Ramazzotti, il completo fluo con cut out che solo lei può indossare

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Da quando è diventata mamma Aurora Ramazzotti ha una luce diversa: splendida e raggiante, l’influencer non per questo ha rinunciato alla sua femminilità, come dimostra su Instagram, indossando un completo fluo che solo lei (e poche altre) possono indossare. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha infatti sfoggiato un crop top e una mini gonna audaci, perfetti per la bella stagione.

Aurora Ramazzotti audace e sensuale su Instagram

Splendida come poche, Aurora Ramazzotti non rinuncia alla sensualità: diventata da poco mamma del piccolo Cesare Augusto, l’influencer è sempre più raggiante, come ha dimostrato su Instagram, dove ha sfoggiato un look davvero audace.

Ha infatti indossato un completo fluo verde, composto da un crop top e una mini gonna. Particolarità dell’outfit? Il dettaglio cut out della t-shirt, che mette in evidenza il generoso décolleté di Aurora, che da quando ha partorito ha deciso di vivere serenamente i cambiamenti del proprio corpo.

Proprio qualche settimana fa la figlia di Eros e Michelle si è mostrata in bikini, il suo primo da mamma: un inno a sentirsi belle nel proprio corpo, senza alcun tipo di filtro, celebrando l’auto accettazione. “L’immagine allo specchio non mi fa paura, racconta la vita”, aveva spiegato nella prima foto in intimo condivisa dopo il parto.

“Oggi non gioco più a evitare quell’immagine riflessa, oggi passo tanto tempo ad osservarla. Mi racconta vita, mi ricorda dove sono stata e mi permette di immaginare dove andrò. Forse non sarà così per sempre, ma ora più che mai ho imparato ad amarla”, aveva confessato, lanciando un messaggio importante a tutte le donne che stanno attraversando dei momenti delicati come quelli del post parto.

Il momento felice di Aurora Ramazzotti

Non potrebbe essere più felice di così Aurora Ramazzotti, che su Instagram proprio qualche settimana fa si è lasciata andare a delle confessioni sulla sua esperienza da mamma e sull’avventura del parto. “Sto benissimo. Vivo in un turbinio di emozioni costante e mi abbandono alle scoperte quotidiane di questo magico nuovo mondo”, aveva raccontato ai follower.

Spiegando anche quanto splendida si stia rivelando la maternità: “Ho sempre avuto la certezza che sarebbe stato bello. Non sapevo di essere così pronta ad affrontare il tutto con naturalezza finché non mi ci sono trovata”.

In quell’occasione però, oltre a parlare delle nuove sensazioni legate alla vita insieme a Cesare Augusto, aveva anche raccontato quanto duro sia stato il parto per lei. L’influencer aveva già ammesso in passato la difficoltà di quel momento, che pur rimanendo impresso nella sua vita come uno dei più incredibili della sua vita, era risultato molto complicato.

“Desideravo molto un parto naturale e la mia propensione ottimista hanno fatto sì che rimanessi convinta fino alla fine che ci sarei riuscita – aveva scritto Ramazzotti tra le storie -. Quando dico non programmate niente intendo questo, perché le cose possono cambiare da un secondo all’altro. (…) Ci ho messo qualche settimana a superare l’amarezza di non essere riuscita a partorirlo naturalmente – ha aggiunto poi Aurora -. Non accettavo che il mio corpo non fosse riuscito a fare il suo lavoro, quando in realtà semplicemente doveva andare così”.