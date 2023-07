Diletta Leotta in bikini nella sua Sicilia: bellezza nella natura

Fonte: IPA Diletta Leotta, fuga d’amore con Loris Karius a Ibiza (con pancino in vista)

Diletta Leotta, la celebre conduttrice e volto televisivo italiana, ha deciso di trascorrere le sue vacanze prenatali nella splendida Sicilia, la sua terra natia. In attesa del lieto evento insieme al suo compagno Loris Karius, Diletta ha scelto di rilassarsi e godersi la bellezza della natura siciliana. Durante la sua permanenza in Sicilia, la conduttrice decide di condividere scatti spettacolari su Instagram, mettendo il suo pancione in vista e indossando un vivaci bikini arancione.

Diletta Leotta si rilassa in Sicilia

Le foto condivise da Diletta Leotta su Instagram hanno dimostrato la sua gioia e la sua bellezza mentre si goda il mare cristallino della Sicilia. Indossando un bikini arancione e portando i capelli sciolti, la conduttrice ha mostra un viso rilassato. Manca solo un mese alla nascita della sua bimba, ma Diletta sembra essere in perfetta sintonia con la natura circostante, trascorrendo momenti di relax e serenità con il suo compagno Loris Karius.

I commenti sul web

Purtroppo, come spesso accade sui social media, non tutti i commenti riguardanti la gravidanza di Diletta Leotta sono stati positivi. Alcuni utenti hanno scritto commenti spiacevoli e offensivi, suscitando l’indignazione di altri follower che hanno difeso la conduttrice. In un momento così speciale e delicato, Diletta ha dovuto affrontare il lato oscuro dei social media, dove anonimi si sono sentiti autorizzati a esprimere giudizi e commenti inopportuni. Come per esempio: “Ma ti devi fotoshoppare in questo modo anche quando sei incinta? Datti pace figlia mia” – oppure – “Hai dimenticato 1000 filtri e 0 dignità”.

I possibili nomi per la bimba di Diletta

Con la nascita della bimba prevista per il mese di agosto, Diletta Leotta e Loris Karius si avvicinano a un momento importante nelle loro vite. La conduttrice ha espresso la sua gioia riguardo all’imminente arrivo della bambina, rivelando anche alcuni nomi potenziali, tra cui Ofelia, Rose o Bella. L’attesa di una proposta di matrimonio da parte di Karius è stata discussa tra amici e familiari, ma al momento nulla è stato confermato ufficialmente. Mentre il giorno della nascita si avvicina, l’entusiasmo e l’amore di Diletta per la sua bambina sono evidenti, e la Sicilia, con la sua natura mozzafiato, ha fornito lo scenario perfetto per momenti di felicità e serenità per la futura mamma.

Lo stile di Diletta in vacanza

Nel 2023, il segreto per essere alla moda e comodi è da ricercare nell’abbigliamento maschile, un trend che abbraccia sia l’intimo, come i boxer, che i capi esterni. Questo lo dimostra anche Diletta Leotta che qualche giorno fa ha dimostrato di saper creare uno stile pre-maman senza rinunciare a essere trendy. Ecco infatti che la regina del calcio italiano ha condiviso su Instagram una serie di foto in cui la vediamo indossare un paio di pantaloni corti da tuta e una camicia bianca a maniche lunghe, lasciata aperta sulla pancia. Nella didascalia, riassume il look con poche parole: “outfit sempre comodo ma wow”. La camicia bianca di Diletta Leotta è la dimostrazione di come un capo evergreen possa essere reinventato con stile. Realizzata in cotone bianco così morbido e leggero da sembrare quasi trasparente, questa camicia è un capo essenziale per ogni guardaroba. Diletta ha scelto di abbottonare solo il quarto bottone, mettendo in evidenza il suo pancione, e ha rimboccato le maniche con nonchalance. Il risultato è un look fresco e chic, perfetto per la stagione estiva.