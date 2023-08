Aurora Ramazzotti, la replica agli hater (da applausi) dopo la foto senza veli su Instagram

Fonte: IPA Aurora Ramazzotti, vita da mamma: le foto della polemica

Sapeva bene che sarebbe stata attaccata, tanto che la sua risposta non si è fatta certo attendere: dopo aver pubblicato su Instagram una foto senza veli sotto la doccia, Aurora Ramazzotti ha deciso di replicare agli hater che l’hanno aspramente criticata sui social, con una risposta da applausi. Sotto accusa in particolare per il suo nuovo ruolo da madre, l’influencer ha deciso di non rimanere in silenzio, affidando alle storie il suo sfogo.

Aurora Ramazzotti, le critiche feroci dopo la foto senza veli

Che sarebbe stata criticata lo sapeva bene Aurora Ramazzotti, tanto che era già preparata agli attacchi degli hater. Tutto è partito da un carosello di foto pubblicato dall’influencer, che ha affidato a Instagram i ricordi più belli del mese di agosto. La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha condiviso con i suoi follower una serie di scatti al mare con il piccolo Cesare, il compagno Goffredo e l’amica di sempre Sara Daniele.

Tra questi però ce n’era uno più sensuale degli altri: Aurora infatti non si è lasciata intimidire dalle possibili polemiche che la foto avrebbe scatenato, e per questo ha postato anche una foto senza veli mentre fa la doccia, celebrando il suo corpo e le sue forme dopo la maternità.

Se da un lato c’è chi ha sostenuto il suo gesto, comprendendone appieno l’intento, dall’altro non sono affatto mancate le critiche – com’era prevedibile – che si sono concentrate su quell’unico scatto audace. La foto non è piaciuta a molti, che non si sono certo risparmiati nei commenti: “Questione di stile ed eleganza. Che senso ha questa foto? C’è bisogno di mostrarsi nuda?”. Sotto accusa soprattutto il suo nuovo ruolo di mamma, che secondo gli hater, non si addice a scatti come quello.

La sua replica al vetriolo

Come si addice al suo stile, Aurora Ramazzotti ha preferito rispondere con ironia e sagacia, lasciandosi le polemiche alle spalle. L’influencer ha così pubblicato il suo sfogo nelle storie, rispondendo a coloro che l’avevano criticata.

“I 0,3 secondi di stallo dedicati all’inserimento della foto nuda nel carosello caratterizzati da un fugace benché fastidioso dubbio precipitosamente cancellato dalla felicità stessa di causare indignazione in determinati soggetti e poi onestamente dal fatto che non me ne frega davvero una m****a”, ha scritto Ramazzotti.

Un’altra replica da applausi è poi arrivata riferendosi a uno dei messaggi che la accusavano duramente che recitava: “Sei totalmente libera… Non tutto ciò che è libero è lecito… Bisognerebbe iniziare ad avere qualche limite. Detto questo Aurora spero di aver stuzzicato la tua mente. Per favore pensaci sei molto carina ma a volte ti perdi in un bicchiere d’acqua”.

Per questo Aurora ha postato la foto di un bicchiere d’acqua con il suo viso dentro e successivamente lo scatto di Mahmood nudo in mezzo al mare scrivendo: “Mi segnalano un Mahmood che si perde in molto più di un bicchiere d’acqua”. E a chi le ha detto che “si è perso il senso del pudore”, lei ha replicato: “Mai avuto senso del pudore”. Chapeau!