Fonte: Ansa Chi è Luna, la figlia di Beppe Grillo

Luna Grillo è la prima dei figli del comico e patron del Movimento 5 Stelle Beppe Grillo. Pur avendo scelto, come il padre, una carriera nel mondo dello spettacolo, il rapporto tra i due è complesso e spesso distante. Scopriamo di più sulla vita di Luna, cantante ma lontana dalla luce dei riflettori che illumina la sua famiglia.

Luna, la prima figlia di Beppe Grillo

Luna Grillo è nata a Genova nel 1980, prima figlia della coppia formata dal comico Beppe Grillo e dalla prima moglie, la chirurga Sonia Toni. Fratello minore di Luna è Davide, nato dalla stessa madre. Mentre i più piccoli Ciro – indagato per violenza sessuale – e Rocco sono frutto del secondo matrimonio del comico, Parvin Tadjk, di origini iraniane.

La carriera nella musica

Luna Grillo si è diplomata con ottimi voti al Liceo Artistico Giovanni da Rimini di Genova, sviluppando una passione per il disegno mai sopita. Esperta anche in programmi di grafica, ha scelto però di dedicarsi alla musica.

Oggi Luna Grillo è una cantante rock che si esibisce con i propri brani rigorosamente in lingua inglese (e a questo riporta l’impossibilità di trovare una casa discografica italiana che la supporti) nei locali della riviera romagnola. Nonostante non sia attiva sui social e mantenga grande riserbo sulla propria vita privata, sappiamo che Luna Grillo vive a Rimini dove, oltre a coltivare la passione della musica, lavora come disegnatrice e barista.

I problemi con la droga

In passato Luna Grillo è passata all’attenzione della stampa perché segnalata alla Prefettura di Rimini come assuntrice di sostanze stupefacenti. Grillo, il 7 novembre del 2012, allora 32enne, fu fermata al casello da una voltante mentre portava con sé due dosi di cocaina.

“Sono sempre stata una ragazza controllata. Ho fatto una cavolata a 32 anni, l’unica. Ho un ricordo terribile della polizia che mi carica in macchina. Qualcuno ha poi venduto i verbali ai giornali. Ho pensato anche fosse un modo per colpire mio padre. – ha raccontato in seguito Luna – Mi sono sottoposta a test clinici per dimostrare che si era trattato di un evento occasionale”.

In quell’occasione la ragazza fu avvicinata dai giornalisti televisivi de Le Iene, cui raccontò che il padre non l’aveva mai punita per l’utilizzo di droga. Tuttavia, i rapporti con il padre non sono idilliaci. Luna lo ha definito un “classico tirchio genovese” affermando di non aver mai ricevuto grande sostegno economico da parte sua, nonostante non guadagni granché con il proprio lavoro.

In un’intervista Luna Grillo raccontò anche che il padre è andato a vederla a un solo concerto in tutta la sua vita.