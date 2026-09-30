Kate Middleton, la battuta inopportuna di Tom Cruise a William

Tom Cruise è stato folgorato dalla bellezza di Kate Middleton e a distanza di giorni dal loro incontro ha fatto una battuta imbarazzante a William

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Getty Images Tom Cruise e Kate Middleton

Tom Cruise è rimasto letteralmente folgorato da Kate Middleton. La star di Hollywood non è stato in grado di trattenere l’entusiasmo per lei in un’intervista in cui ha raccontato del suo incontro con la Principessa del Galles. E ha anche fatto una battutina a William che è contraria a ogni regola del protocollo.

Kate Middleton, Tom Cruise entusiasta di lei

Kate Middleton ha incontrato Tom Cruise per la seconda volta sul red carpet lo scorso 22 settembre in occasione della prima mondiale del film Digger, che si è tenuta a Londra.

La Principessa e suo marito William sono stati raggiunti da Cruise sul red carpet. La star, ancora una volta, è rimasta folgorata dall’eleganza di Kate e dalla simpatia della coppia.

Così, a distanza di giorni ha usato parole entusiaste per descriverli durante la presentazione del suo film a Los Angeles. Parlando di William e Kate, Cruise ha detto: “È stato davvero divertente stare lì seduto a osservarli mentre guardavano il film e vederli farne parte”.

E ha proseguito: “Ho un enorme rispetto per loro, sapete, sono persone straordinarie e dimostrano una dedizione incredibile al loro Paese e anche… a ciò che danno al mondo. Sono persone meravigliose e divertenti, davvero spassose.”

Durante la prima londinese Tom si è permesso di prendere la mano di Kate e di aiutarla a scendere gli scalini. Un gesto di grande confidenza per cui è stato in parte criticato, ma d’altro canto voleva essere solo galanteria nei confronti della Principessa.

Kate Middleton, la battuta imbarazzante di Tom Cruise

In effetti, Cruise è stato catalizzato da Kate. Ricordando quella serata ha detto: “Ha un grande senso dell’umorismo, un senso dell’umorismo incredibile. Voglio dire, è ovviamente molto intelligente e divertente... È così carismatica ed elegante; quell’abito che indossava? Stupendo, assolutamente stupefacente”. Poi la battuta che va contro ogni regola del Palazzo.

Rivolgendosi al Principe si è lasciato andare, dicendo: “William se l’è cavata bene“, e ha persino fatto l’occhiolino rivolgersi alla telecamera. “Bravo. Ottima scelta“, riferendosi ovviamente a Kate e al fatto che l’abbia voluta al suo fianco per sempre.

Ovviamente l’attore voleva fare i complimenti sia al Principe che alla Principessa, ma le sue parole sarebbero state considerate irrispettose qualche anno fa. Di certo, nessuno avrebbe mai osato dire pubblicamente una cosa simile ai tempi di Elisabetta II e nessuno si è mai preso una tale confidenza nei confronti della Principessa del Galles. Nemmeno John Travolta, che ballò con Lady Diana, si è permesso di rivolgerle tali parole.

Ma ormai Tom Cruise è uno di famiglia e William e Kate non se la prendono, anzi stanno al gioco e trovano molto piacevole la sua compagnia.

Infine, la star ha raccontato di quanto la coppia sia stata entusiasta del suo film e questo per lui è stata una gratificazione importante.