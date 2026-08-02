IPA Kate Middleton e William

Dagli ultimi difficili anni, il Principe William e Kate Middleton ne sono usciti rafforzati. L’affiatamento della coppia non è mai stato scalfito dal tempo; certo, a loro non sono concesse effusioni in pubblico (a cui spesso si lasciano andare Harry e Meghan), ma ci sono ugualmente degli aspetti che raccontano il legame dei Principi del Galles, oltre ogni parola o silenzio. Ed è ciò che è avvenuto alla semifinale di netball a Glasgow, quando un gesto non è passato inosservato agli occhi dei sudditi.

William, il gesto per Kate alla semifinale di netball dei Commonwealth Games

L’occasione è stata una rara uscita pubblica del Principe William e della Principessa Kate insieme ai loro tre figli – George, Charlotte e Louis -, immortalati sugli spalti mentre seguivano con trasporto la competizione. Tra uno scatto e l’altro, non è sfuggito agli occhi dei più attenti un dettaglio tenero: William cercava spesso la vicinanza di Kate, con fare molto spontaneo e gli immancabili sguardi d’intesa.

In rete, sui social in particolar modo, gli utenti si sono subito scatenati dopo aver visto le foto della giornata, e l’entusiasmo è stato immediato. L’atteggiamento di William, che non si è quasi mai staccato da Kate, non ha lasciato dubbi: ama trascorrere del tempo insieme a lei. In tanti hanno commentato con espressioni di tenerezza, soprattutto perché non sono abituati a queste manifestazioni così genuine d’intesa tra due figure che, per il loro ruolo, sono spesso chiamate a mantenere un certo contegno istituzionale.

C’è però di più; tutti hanno notato che George (da poco ha spento tredici candeline) si è mostrato in una posa simile a quella del padre: sporto in avanti, le braccia raccolte, lo sguardo concentrato sull’azione. Un involontario gioco di specchi tra padre e figlio, a dimostrazione di quanto i legami familiari si tramandino anche nei gesti più minuti.

Una rara uscita di famiglia prima di un grande cambiamento

Kate e William hanno interrotto le vacanze per prendere parte alla manifestazione, e già di per sé non è così comune: ciò conferma l’eccezionalità dell’evento, arrivato effettivamente a poche settimane da un grande cambiamento. Per alcuni di loro, si è persino trattato di un piccolo debutto: era infatti la prima volta che George e il fratellino Louis prendevano parte a una manifestazione di questo tipo. Diverso il discorso per Charlotte, che aveva già accompagnato mamma e papà a un appuntamento analogo qualche anno prima.

Ma cosa rende questo scorcio familiare al completo quasi un unicum per i Galles? Quello che attende il primogenito nei mesi a venire. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, George si appresta infatti a voltare pagina; a lui tocca seguire una lunga tradizione di famiglia con l’ingresso al college Eton, dove a suo tempo aveva studiato il padre William.

Un passaggio importante, che segnerà l’inizio di una fase inedita della sua vita e che, inevitabilmente, cambierà anche il ritmo delle apparizioni pubbliche a cui siamo stati abituati finora. Ci rimane, però, il ritratto di una famiglia unita, colta in un momento di serenità prima che tutto, di nuovo, cominci a trasformarsi.